إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المنسق الجهوي لحزب عبير موسي بتهمة نسب أمور غير صحيحة !

Mardi 23 Avril 2019



باب نات

- أصدر اليوم الثلاثاء 23 افريل 2019 ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بطاقتي إيداع بالسجن في حق المنسق الجهوي بسيدي بوزيد لحزب الدستوري الحر بتهمة نسب أمور غير صحيحة و وضعها في غير محلها و ناشطة بالمجتمع المدني و مدونة بتهمة تعطيل حرية الغير في تظاهرة و التشويش في الطريق العام.ويذكر أيضا أن محسن اليوسفي كاتب عام نقابة الحرس الوطني بسيدي بوزيد نفى يوم الاثنين 1 أفريل، تعرّض عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى الاعتداء خلال تنظيمها لاجتماع بالجهة و أكد اليوسفي أنه لم يتم تسجيل اي اصابات أو اقتحام لاجتماع موسي.واعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الثلاثاء 23 أفريل 2019 في مقطع فيديو إلى أنه تم “تلبيس قضية لعمر الصالحي ” وأنه تم “تأخير الجلسة الى يوم الثلاثاء القادم بعد ان رفع الصالحي شكاية على ناشطة قامت بقيادة التحرك الذي استهدف حزبها رغم انه هو من تم الاعتداء عليه”.وشددت على أن محاميي الحزب وعلى رأسهم هي سيقومون بالاجراءات القانونية للانابة عن الصالحي والدفاع عنه وأنهم سيتحولون إلى سيدي بوزيد للدفاع عنه محملة الدولة اية تهديدات قد تستهدفها او تستهدف قيادات حزبها في الجهة.