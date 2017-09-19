نوفل الورتاني: لو وصفت النهضة حمة الهمامي بالفاسق لقامت الدنيا ولم تقعد

Mardi 19 Septembre 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-09-19 12:57:21

- انتقد نوفل الورتاني تعاطي الإعلام مع تصريحات الباجي قائد السبسي ووصفه للناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي بالفاسق في حوار على القناة الوطنية.وقال نوفل الورتاني عبر أمواج إذاعة موزاييك" لو وصف احد قادة النهضة حمة الهمامي بالفاسق " لقامت الدنيا ولم تقعد" ولشهدنا مظاهرات حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة بقيادة حمة الهمامي نفسه.وتابع نوفل الورتاني "نفس الامر كان سيحصل مع الرئيس السابق المنصف المرزوقي لو صرح بنفس ما صرح به السبسي.وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قال مساء الاثنين 18 سبتمبر في حوار بثته القناة الوطنية أن تصريحات الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي "ما تنجمش تكون مرجعية للناس العقلاء".وتابع رئيس الجمهورية مستشهدا بالأية القرأنية الكريمة "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".جدير بالذكر أن الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي قد صرّح لصحيفة المغرب بأن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي سبب البلاء في البلاد ويسعى الى الانقلاب على الثورة والتوريث.