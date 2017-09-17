الصافي سعيد: السبسي رفض مشاركة المرزوقي في جائزة نوبل للسلام

واضاف الصافي سعيد في برنامج لاباس على قناة الحوار التونسية, "لقد تحصلت على هاته المعلومة من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي نفسه ... "
وكان الصافي سعيد صرح لاذاعة اي اف أم في أكتوبر 2015 أنه كلف بالاتصال بكل من رئيس الجمهورية الحالي الباجي قايد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأمين اتحاد الشغل حسين العباسي اضافة الى منصف المرزوقي ليتم تقديم ملف مشترك بينهم لجائزة نوبل للعام 2015 .
وكشف الصافي سعيد أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قد رفض ترشيح نفسه أما منصف المرزوقي فقد طلب رفض ترشيحه ضمن قائمة مشتركة قائلا " نحب نترشح للجائزة وحدي والا ما نترشحشي".
Publié le:2017-09-17 09:28:08
Par:kamelwww (France )
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