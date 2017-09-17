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Politique

الصافي سعيد: السبسي رفض مشاركة المرزوقي في جائزة نوبل للسلام

Dimanche 17 Septembre 2017
بــاب نــات - كشف الناشط السياسي والمفكر "الصافي سعيد" ان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي رفض مشاركة رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي في جائزة نوبل للسلام".
واضاف الصافي سعيد في برنامج لاباس على قناة الحوار التونسية, "لقد تحصلت على هاته المعلومة من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي نفسه ... "

وكان الصافي سعيد صرح لاذاعة اي اف أم في أكتوبر 2015 أنه كلف بالاتصال بكل من رئيس الجمهورية الحالي الباجي قايد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأمين اتحاد الشغل حسين العباسي اضافة الى منصف المرزوقي ليتم تقديم ملف مشترك بينهم لجائزة نوبل للعام 2015 .

وكشف الصافي سعيد أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قد رفض ترشيح نفسه أما منصف المرزوقي فقد طلب رفض ترشيحه ضمن قائمة مشتركة قائلا " نحب نترشح للجائزة وحدي والا ما نترشحشي".


Publié le:2017-09-17 09:28:08

  
  
  
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 147810

Kamelwww  (France)  |Dimanche 17 Septembre 2017 à 12h 03m |           

المرزوقي أكبر من جائزة نوبل للسلام التي أصبحت تعطى حتى للسفاحين والقتلة من إسرائيل وصولا إلى رئيسة ميانمار الحالية التي تشارك في قتل المسلمين الروهنقيا .

أما الصافي سعيد فلا يصدقه إلا من يشبهه في الغباء وقلة الحيلة.


Hamedmeg  (Tunisia)  |Dimanche 17 Septembre 2017 à 12h 02m |           
تافه لا تستحق الرد ، تلكلك في موضوع قلتوا عل الأقل 10 مرات و كان مستانس بالتلكليك ، شوف حاجة أخرى تناسب جلغتك



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