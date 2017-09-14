النائبة منية براهيم: ادعاء حصول مشاجرة بيني وبين البحيري كذب وطمع في فتنة لن تحصل

Jeudi 14 Septembre 2017

بــاب نــات - نفت النائبة عن حركة النهضة منية بن براهيم في تدوينة في صفحتها الرسمية على الفايسبوك حصول مشاجرة بينها وبين النائب نور الدين البحيري على خلفية قانون المصالحة الاقتصادية وذلك حسب ما نشره موقع " اخر خبر اونلاين.



وقالت النائبة في صفحتها الرسمية على الفايسبوك " نشر موقع اخر خبر اون لاين كذبا وبهتانا وطمعا في فتنة لن تحصل وأقول لهؤلاء الكذابين الأفاقين لان الاعلام الحر منهم براء :

نعم انا منية ابراهيم زوجة عبد الحميد الجلاصي واسعد بهذا الرباط المقدس وأتشرف به ولكني لا اعرف به في مواقفي وقناعاتي فما اعبر عنه ملكي ولا أتكلم نيابة عن احد حتى ولو كان زوجي





نور الدين البحيري هو الأخ والصديق هو الذي فتح لنا بابه يوم أوصدت كل الأبواب في وجوه نساء النهضة وبناتها لما زُج برجالها في السجن قد اختلف معه في مواضع وأوافقه في اخرى وتبقى اخوتنا واحترامنا وتقديرنا لبعضنا فوق كل الاختلافات ويبقى فضله علينا دينا لن نقدر على إيفائه مهما حاولنا



حركة النهضة هي عائلتي وهي حاضنتي هي الماضي والحاضر والمستقبل احترم مؤسساتها والتزم بخياراتها واعبر فيها عن مواقفي ولا يحرجني الاختلاف مع البعض فيها واعلنه على الملا ولا أخفيه لان حركتي ربتني على الاحترام وحرية الرأي والموقف وعلمتني الشجاعة والجرأة في التعبير عنهما وتونس ارضي وموطني ونبض الحياة قدر لي ان أتحمل فيها مسؤولية وامانة أسعى واجتهد ان اساهم ولو بذرة في خير وصلاح أقدمه لوطني

وختمت النائبة بوصفها من نشر المعلومة بانها اقلام ماجورة قائلة " اخيراً أقول لا عزاء للأقلام الماجورة وللباحثين عن الفتنة ."





Publié le:2017-09-14 20:14:38

