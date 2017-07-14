للمطالبة بنسخة من ملفه القضائي: شفيق جراية يهدد بالتوقّف عن تناول دوائه

Vendredi 14 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-14 19:07:26

- أفاد فيصل الجدلاوي محامي رجل الأعمال الموقوف شفيق جراية لموقع صحيفة " الشارع المغاربي" اليوم الخميس 14 جويلية أن موكله هدد بالدخول في إضراب عن الطعام وبالامتناع عن تناول دوائه والإدلاء بأي تصريح عند الاستنطاق سواء من طرف الفرقة المكلفة باستنطاقه أو من طرف حاكم التحقيق.وأوضح الجدلاوي"أن هذه القرارات جاءت على خلفية عدم تمكين هيئة الدفاع من نسخة كاملة من ملف القضية.جدير بالذكر أن هيئة الدفاع عن جراية قد نددت بعدم تمكينها من نسخة من ملف منوبها,