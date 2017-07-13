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زياد الهاني لحمة الهمامي: يرحم شكري ... ما شراش كراهب من الامارات

Jeudi 13 Juillet 2017
بــاب نــات - هاجم الإعلامي زِياد الهاني أمس الاربعاء 12 جويلية الناطقَ الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي على إثر ندوة صحفية عقدتها راضية النصراوي أعلنت من خلالها دخولها إضراب جوع تنديدا بتخفيف الحماية الشخصية عن زوجها.
واعتبر زِياد الهاني في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك أن إضراب الجوع الّذي تعتزم راضية النصراوي خوضه مهزلة بأتمّ معنى الكلمة.

وقال زياد الهاني أن المرحوم "شكري بلعيد" لم يدافع أبدا عن الفاسدين ولم يكذب بخصوص تصريحاته الجبائيّة في إشارة مباشرة للمحامية راضية النصراوي.
كما هاجم الهاني القيادي بالجبهة الشعبية حمة الهمامي قائلا إنّ بلعيد لم يتوجّه يوما إلى رولان غاروس لمشاهدة مباراة تنس.
وتابع زياد الهاني بالقول أن "ولد الشّعب" الحقيقي لم يدرّس إبنته بمدارس أجنبيّة ولم يشتر يوما سيّارة من الإمارات.



وفي ما يلي تدوينة زياد الهاني :
" الندوة الصحفية متاع راضية النصراوي وإضرابها متاع الجوع.. مهزلة بأتم معنى الكلمة!!
يرحم شكري وشلاغمو، عمرو ما استرزق كمحامي من الدفاع على الفاسدين ولا زوّر في تصريحاتو الجبائية باش يقلب الدولة في فلوسها!!
كان راجل وسيد الرجال، وولد حومة جبل الجلود الشعبية، ورغم التضييق والمحاصرة ينطّر خبزتو وخبزة صغارو بعرق جبينو!!
كان زعيم حقيقي وولد شعب محتحت، عمرو ما خرج من قشرتو.. لا مشى لغولانغاروس باش يتفرج ع التنّيس، ولا قرّي بناتو في الخارج والمدارس الأجنبية، ولا بعث شرى لهم الكراهب من الإمارات، ولا عندو واسطة قوية باش يخدمهم في أرقى المؤسسات الدولية!!
احشموا رأهي ريحتكم فاحت!!
تحيا تونس


Publié le:2017-07-13 11:49:13

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