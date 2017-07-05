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على اثر دعوته لالغاء عرض بوجناح, موقع اتحاد الشغل يتعرض لمحاولات قرصنة

Mercredi 05 Juillet 2017
بــاب نــات - أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاربعاء 5 جويلية أن موقعه على الأنترنت يشهد هجوما غير مسبوق وذلك في محاولة لقرصنته .
وتأتي محاولات قرصنة موقع اتحاد الشغل على خلفية دعوة هذا الأخير لالغاء عرض ميشال بوجناح في مهرجان قرطاج.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل دعا فى بلاغ له يوم الثلاثاء وزارة الشؤون الثقافية الى "الغاء عرض الكوميدي ميشال بوجناح على مسرح قرطاج الاثري ومن كل المسارح التونسية لمواقفه الصهيونية ولمناصرته لكيان عنصري فاشي ووقوفه الى جانب السفاح شارون وقيادته مظاهرات داعمة فضلا عن تهافته الفني وخواء المضامين التي يقدمها" وفق نص البلاغ .




Publié le:2017-07-05 20:17:58

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