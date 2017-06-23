القيروان: العثور على فتاة تعيش عارية في اسطبل مع الحيوانات

Vendredi 23 Juin 2017

بــاب نــات - عثرت مندوبة شؤون المرأة والأسرة والطفولة بالقيروان صباح يوم الجمعة 23 جوان 2017 على فتاة عمرها 35 سنة تعيش في اسطبل مع الحيوانات وهي عارية تماما في إحدى أرياف معتمدية الشراردة بعد احتجازها منذ ولادتها عند جدّتها بإيعاز من والدها الطبيب الذي يعيش بالعاصمة.

وقد تدخل الجهاز الصحي بالمستشفى الجهوي بالقيروان لانقاذ الفتاة التي تعيش أوضاعا صحية ونفسية صعبة للغاية.

وتم نقل الفتاة الى المستشفى للعلاج من وضعيتها النفسية.











Publié le:2017-06-23 23:00:19



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