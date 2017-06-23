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القيروان: العثور على فتاة تعيش عارية في اسطبل مع الحيوانات

Vendredi 23 Juin 2017
بــاب نــات - عثرت مندوبة شؤون المرأة والأسرة والطفولة بالقيروان صباح يوم الجمعة 23 جوان 2017 على فتاة عمرها 35 سنة تعيش في اسطبل مع الحيوانات وهي عارية تماما في إحدى أرياف معتمدية الشراردة بعد احتجازها منذ ولادتها عند جدّتها بإيعاز من والدها الطبيب الذي يعيش بالعاصمة.
وقد تدخل الجهاز الصحي بالمستشفى الجهوي بالقيروان لانقاذ الفتاة التي تعيش أوضاعا صحية ونفسية صعبة للغاية.
وتم نقل الفتاة الى المستشفى للعلاج من وضعيتها النفسية.





Publié le:2017-06-23 23:00:19

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1 de 1 commentaires pour l'article 144492

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 23 Juin 2017 à 23h 36m |           
معتقل غوانتانامو لايواء فتاة بدون محاكمة عادلة من والدها فضيحة لتردي العائلة التونسية التي تتخلص من بعض أفرادها الغير مرحب بهم بطريقة فضيعة والابقاء على العناصر التي تضيف ديكورا على وجاهة العائلة ونقص المعلومات لا تسمح لتحديد الأسباب سوى تحجر بعض القلوب التي تحمل بقايا ابليس النياندرتال ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بآدم السابيانس *



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