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توزر: احتراق حافلة لنقل للمسافرين

Samedi 17 Juin 2017
بــاب نــات - احترقت مساء يوم الجمعة قبيل موعد الإفطار حافلة نقل للمسافرين تابعة للشركة الوطنية للنقل بين المدن قادمة من تونس العاصمة باتجاه مدينة نفطة بولاية توزر وذلك على مستوى منطقة أولاد ماجد بمعتمدية دقاش وقبل اشتعالها تصاعدت منها أدخنة كثيفة فتمّ إخراج الركّاب منها وشبّ الحريق بعد مغادرتهم لها وأتى عليها بالكامل دون وقوع أضرار بشرية وتعود الأسباب حسب ما هو متداول إلى عطب فنّي في انتظار التحقيق في الحادثة .




Publié le:2017-06-17 00:35:17

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