ممداني يحيي يوم النكبة ويثير حفيظة يهود نيويورك وإسرائيل

Today marks Nakba Day, an annual day of remembrance to commemorate the expulsion of more than 700,000 Palestinians between 1947 and 1949 during the creation of the State of Israel and the year that followed.



Inea is a New Yorker and a Nakba survivor. She shared her story with us… pic.twitter.com/z2PBOaJq5Z — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) May 15, 2026

نشر عمدة نيويورك زهران ممداني على حسابه في منصة X رسالة بمناسبة يوم النكبة، تضمنت مقطع فيديو لشهادة إحدى سكان المدينة، إنيا، التي قالت إنها "ناجية من النكبة".وقالت إنيا إنها فرت مع عائلتها من القدس وهي طفلة "بعدما وصل الصهاينة إلى المنطقة". وعلق ممداني على الفيديو بالقول إن قصتها تمثل واحدة من 700 ألف قصة مشابهة.وكتب ممداني: "اليوم يوافق يوم النكبة، وهو يوم سنوي لإحياء ذكرى تهجير أكثر من 700 ألف فلسطيني بين عامي 1947 و1949، خلال قيام دولة إسرائيل والعام الذي تلاه".وأضاف: "إنيا، وهي من نيويورك ومن الناجين من النكبة، شاركتنا قصتها — قصة وطن وتقاليد وذاكرة تنتقل عبر الأجيال".وبينما حظي منشور ممداني بملاين المشاهدات، عبر منصة التواصل الاجتماعي، قال موقع "واينت" العبري، إن المنشور أثار ردود فعل غاضبة من قادة يهود في نيويورك، الذين اتهموا ممداني بتشويه التاريخ وتجاهل رفض الدول العربية خطة التقسيم عام 1947.ونقل الموقع عن رئيس اتحاد المعلمين اليهود في نيويورك، موشيه سبيرن (Moshe Spern)، قوله إن هذا النوع من الخطاب "يعرض اليهود في كل مكان للخطر" لأنه يفتقر، بحسب قوله، إلى السياق التاريخي الكامل.