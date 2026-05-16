محاضرة بالأكاديمية الديبلوماسية احتفالا بمرور 70سنة على العلاقات الديبلوماسية بين تونس وألمانيا

جاءت محاضرة ألقاها السفير السابق لدى ألمانيا، إلياس الغرياني، بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، الجمعة، تحت عنوان "ألمانيا في مواجهة تناقضاتها: أسس القراءة لفائدة الدبلوماسيين"، في اطار الاحتفال بالذكرى السبعين لإنشاء العلاقات الدبلوماسية بين تونس وألمانيا الاتحادية.وركزت المحاضرة، التي جرت بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، إبراز الأسس التاريخية والسياسية والاقتصادية للسياسة الخارجية الألمانية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وأولوياتها. كما تناول المحاضر تطور علاقات التعاون بين تونس وألمانيا في مختلف المجالات وكذلك التحديات القائمة اليوم، وفق ما ورد على المنصة الإخبارية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية.واختتمت المحاضرة بنقاش تفاعلي، أجاب خلاله المحاضر، الياس غرياني، على تساؤلات الحاضرين والدبلوماسيين الشبان، مع تأكيد أهمية استشراف مستقبل العلاقات الدبلوماسية لألمانيا في المنطقة وفي أوروبا، في ظل التحولات المتسارعة، التي يشهدها العالم اليوم والتطورات المتلاحقة في شرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط.وحضر اللقاء، المدير العام المكلف بتسيير الأكاديمية، رياض الدريدي، وعدد من إطارات الوزارة وثلة من المكونين والدبلوماسيين الشبان من الدفعتين الثانية والثالثة من كتبة الشؤون الخارجية المتربصين بالأكاديمية.