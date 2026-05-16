JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 09:58 Tunis

محلل: بكين تتفوق دبلوماسيا على واشنطن في مفاوضات شي وترامب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a082e32e7d6d5.34033730_lipjefkghnoqm.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 16 Mai 2026 - 09:12 قراءة: 0 د, 58 ث
      
وكالات - أفاد المحلل في قناة NHK اليابانية كازويا كوميا أن الرئيس الصيني شي جين بينغ خرج من مفاوضاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموقف أكثر قوة من الجانب الأمريكي.

وأوضح كوميا أن التفوق الصيني برز بشكل خاص في ملفَي تايوان وإيران، إذ حذر شي جين بينغ خلال المفاوضات من خطر نشوء "وضع بالغ الخطورة" في حال التعامل الخاطئ مع المسألة التايوانية.


وقد بادرت وكالة شينخوا إلى نشر هذه التصريحات في خضم الاجتماع ذاته، في خطوة وصفها المحلل بأنها "غير مألوفة على الإطلاق"، مضيفا أن الصين "تعمل تدريجيا على بناء منظومة تحسم بموجبها قضية تايوان بين واشنطن وبكين".


في المقابل، انتهى الملف الاقتصادي إلى "تعادل" بين الطرفين، رغم تصريحات ترامب بشأن نية الصين استيراد طائرات بوينغ وفول الصويا والنفط الأمريكيين، فيما لا يزال مدى التزام بكين بالتوقعات الأمريكية في الشأن الإيراني رهينا بالغموض.

وبحسب قناة NHK، تعتزم الولايات المتحدة والصين عقد ثلاث جولات إضافية من المفاوضات على أعلى المستويات خلال العام الجاري.

تعتبر بكين تايوان جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصين، ويعد الالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" شرطا أساسيا للدول الأخرى الراغبة في إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين أو الحفاظ عليها.

ولطالما شكلت مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان نقطة توتر رئيسية في العلاقات بين واشنطن وبكين.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329379

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 16 ماي 2026 | 29 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:04
19:23
16:05
12:23
05:11
03:28
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet22°
21° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-17
22°-13
24°-13
26°-13
28°-16
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>