JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:36 Tunis

ترامب لا يستبعد رفع الحظر المفروض على شراء الصين للنفط الإيراني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a0778195c5987.32643217_egphikmjflnoq.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Mai 2026 - 20:45 قراءة: 0 د, 48 ث
      
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يستبعد أن ترفع الولايات المتحدة الحظر المفروض على شراء الشركات الصينية للنفط الخام الإيراني.
وأضاف ترامب ردا على سؤال حول احتمال التخلي عن الإجراءات ضد الشركات الصينية التي تشتري النفط من إيران: "لقد تحدثنا في الأمر وسأتخذ القرار".


وزعم الرئيس الأمريكي أيضا بأنه لم يطلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ ممارسة الضغط على طهران.

وخلال حديثه قال ترامب أيضا إنه سيتخذ قرارا قريبا بشأن المزيد من مبيعات الأسلحة إلى تايوان.


وكان الرئيس الصيني قد أكد سابقا أن مصير هذه الجزيرة لا يزال قضية محورية في العلاقات مع الولايات المتحدة. وقد يؤدي النهج الخاطئ الذي تتبعه واشنطن إلى دفع العلاقات بين البلدين إلى وضع بالغ الخطورة.

وتوجه ترامب إلى بكين في 13 ماي لإجراء محادثات مع شي جين بينغ. واختتم ترامب زيارته التي استمرت ثلاثة أيام إلى الصين اليوم الجمعة.

وأعلن الرئيس الأمريكي بعد لقائه الرئيس الصيني، أنه سينظر في رفع عقوبات مفروضة على شركات صينية تشتري النفط الإيراني ومسألة بيع الأسلحة لتايوان.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329359

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 15 ماي 2026 | 28 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:03
19:22
16:05
12:23
05:12
03:29
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet27°
21° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-18
23°-15
22°-14
24°-13
25°-12
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>