ترامب لا يستبعد رفع الحظر المفروض على شراء الصين للنفط الإيراني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يستبعد أن ترفع الولايات المتحدة الحظر المفروض على شراء الشركات الصينية للنفط الخام الإيراني.وأضاف ترامب ردا على سؤال حول احتمال التخلي عن الإجراءات ضد الشركات الصينية التي تشتري النفط من إيران: "لقد تحدثنا في الأمر وسأتخذ القرار".وزعم الرئيس الأمريكي أيضا بأنه لم يطلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ ممارسة الضغط على طهران.وخلال حديثه قال ترامب أيضا إنه سيتخذ قرارا قريبا بشأن المزيد من مبيعات الأسلحة إلى تايوان.وكان الرئيس الصيني قد أكد سابقا أن مصير هذه الجزيرة لا يزال قضية محورية في العلاقات مع الولايات المتحدة. وقد يؤدي النهج الخاطئ الذي تتبعه واشنطن إلى دفع العلاقات بين البلدين إلى وضع بالغ الخطورة.وتوجه ترامب إلى بكين في 13 ماي لإجراء محادثات مع شي جين بينغ. واختتم ترامب زيارته التي استمرت ثلاثة أيام إلى الصين اليوم الجمعة.وأعلن الرئيس الأمريكي بعد لقائه الرئيس الصيني، أنه سينظر في رفع عقوبات مفروضة على شركات صينية تشتري النفط الإيراني ومسألة بيع الأسلحة لتايوان.