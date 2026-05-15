المنتخب التونسي لكرة اليد يفوز على نظيره الجزائري وديا 40-30

فاز المنتخب التونسي لكرة اليد على نظيره الجزائري 40-30 في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما مساء الجمعة بقاعة المنستير.

وسيجري المنتخبان التونسي والجزائري غدا مباراة ودية ثانية بنفس القاعة.

ويستعد المنتخب التونسي لكرة اليد للاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها دورة الالعاب المتوسطية المقررة بمدينة تارنتو الايطالية من 21 اوت الى 3 سبتمبر 2026.