JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 23:15 Tunis

المنتخب التونسي لكرة اليد يفوز على نظيره الجزائري وديا 40-30

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Mai 2026 - 22:45 قراءة: 0 د, 16 ث
      
فاز المنتخب التونسي لكرة اليد على نظيره الجزائري 40-30 في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما مساء الجمعة بقاعة المنستير.
وسيجري المنتخبان التونسي والجزائري غدا مباراة ودية ثانية بنفس القاعة.
ويستعد المنتخب التونسي لكرة اليد للاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها دورة الالعاب المتوسطية المقررة بمدينة تارنتو الايطالية من 21 اوت الى 3 سبتمبر 2026.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329372

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 15 ماي 2026 | 28 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:03
19:22
16:05
12:23
05:12
03:29
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet27°
19° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-18
23°-15
22°-14
24°-13
25°-12
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>