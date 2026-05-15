Babnet

ترامب: دمرنا القدرات الإيرانية ولن نسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي أبدا

Publié le Vendredi 15 Mai 2026 - 12:43
      
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يمانع في أن تقوم إيران بتعليق برنامجها النووي لمدة 20 عاما، لكنه شدد على ضرورة أن يكون ذلك التزاما حقيقيا وفعليا.

وأضاف أن الرئيس الصيني أكد له معارضته امتلاك إيران سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن بكين تؤيد أيضا إعادة فتح مضيق هرمز.


وأوضح ترامب أنه لم يقدم أي تعهد للرئيس الصيني بشأن تايوان، كما أكد أنه أبلغه بأنه لن يتحدث عن هذا الملف. وأضاف أن المباحثات مع الجانب الصيني لم تتطرق كذلك إلى ملف الرقائق الإلكترونية.


ونفى ترامب أن يكون قد طلب من الرئيس الصيني أي شيء يتعلق بإيران، بما في ذلك ممارسة ضغوط على طهران من أجل فتح مضيق هرمز.

وأكد أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي، ولن تتاح لها أي فرصة لذلك مهما كانت الظروف، بحسب تعبيره.

وقال إن نحو 80 بالمئة من القدرات الصاروخية الإيرانية تم تدميرها، مضيفا أن الولايات المتحدة قضت تماما على القوات الجوية الإيرانية، كما تخلصت من القادة الإيرانيين.

وتابع أن القدرات الخاصة بالتصنيع العسكري الإيراني تم القضاء عليها، مضيفا أن الجيش الإيراني تعرض للتدمير، على حد وصفه، وأن الأمر قد يتطلب فقط "عملية تنظيف خفيفة".

وأشار ترامب إلى أن "الغبار النووي الإيراني" قد يتم تسليمه إلى الصين أو الولايات المتحدة.

وأضاف أنه يدرس رفع العقوبات المفروضة على شركات النفط الصينية التي تشتري النفط الإيراني، مؤكدا أنه سيتخذ قرارا بهذا الشأن خلال الأيام المقبلة.

وكشف أنه اطلع على مقترح إيراني خلال المفاوضات، لكنه لم يعجبه منذ الجملة الأولى، معتبرا أنه غير مقبول، ولذلك قرر رفضه.

كما أعلن أن التحقيق لا يزال جاريا بشأن استهداف المدرسة في إيران.

وأوضح ترامب أنه بحث ملف نزع الأسلحة النووية خلال زيارته إلى الصين، مشيرا إلى أن هذا الملف يطرحه باستمرار في مباحثاته مع موسكو وبكين.

وفي ختام تصريحاته، قال إن عمليات التجسس بين الولايات المتحدة والصين متبادلة، مضيفا أن الصينيين ينفذون عمليات تجسس، وكذلك تفعل الولايات المتحدة.
