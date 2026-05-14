روبيو: نترقب تحركا صينيا في مجلس الأمن بشأن مشروع قرار هرمز

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن تتخذ الصين موقفا داعما لمشروع القرار الأمريكي البحريني المشترك في مجلس الأمن الدولي حول حرية الملاحة في مضيق هرمز.وأشار روبيو في حديث لقناة "فوكس نيوز" إلى أن التصويت على مشروع القرار قد يعقد خلال الأيام القليلة المقبلة.وأوضح أن واشنطن عرضت موقفها على بكين وتأمل بأن تجد حججها صدى لدى الجانب الصيني، بما يتيح التحرك بشأن مشروع القرار الذي يتضمن إدانة لما وصفه بـ"تصرفات إيران في المضائق".هذا وقال روبيو في وقت سابق إن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار جديدا لمجلس الأمن الدولي بشأن مضيق هرمز، يتضمن طلبات من إيران بـ"وقف الهجمات، وزرع الألغام، وفرض الرسوم".وفي الثامن من الشهر الجاري طرحت البحرين وواشنطن مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي حول أزمة مضيق هرمز، يشمل فتح ممر إنساني لضمان عبور المساعدات وحماية الملاحة الدولية.وفي المقابل، دعا المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيراواني أعضاء مجلس الأمن إلى رفض مشروع القرار الأمريكي البحريني المتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز.كما انتقدت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة مسودة القرار، معتبرة أنها تتضمن صياغات غير متوازنة ومطالب أحادية تجاه طهران، محذرة من أن الدفع بمثل هذه المشاريع قد يفاقم التوترات ويؤدي إلى موجة تصعيد جديدة في الشرق الأوسط.وفي سياق متصل ذكرت نيويورك بوست أن الصراع مع إيران ينعكس أيضا على الحسابات العسكرية الأمريكية، إذ يؤدي إلى استنزاف جزء من المخزونات العسكرية التي كانت مخصصة أساسا لسيناريوهات مواجهة محتملة مع الصين، وهو ما يمنح بكين هامشا إضافيا للمراقبة وتقييم أداء الجيش الأمريكي في بيئة صراع فعلي.وتشير التقديرات الأمريكية، بحسب تقريري "نيويورك تايمز" و"ونيويورك بوست" إلى أن الحرب في إيران لم تعد مجرد ملف إقليمي، بل أصبحت عنصرا مؤثرا في ميزان المنافسة الاستراتيجية بين القوتين العظميين، حيث تتحول الأزمات الإقليمية إلى أدوات ضغط في صراع عالمي طويل الأمد بين واشنطن وبكين.المصدر: تاس