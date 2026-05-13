JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:38 Tunis

فانس: المفاوضات مع إيران تحرز تقدما رغم رفض ترامب للاقتراح الأخير

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a04ee5ae5dc99.00353320_fkjplmgoiqehn.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Mai 2026 - 22:33 قراءة: 1 د, 32 ث
      
صرح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، بأنه يعتقد أن المفاوضات مع إيران تحرز تقدما، وذلك بعد أن وصف الرئيس دونالد ترامب الرد الإيراني على المقترح الأمريكي بأنه "غير مقبول أبداً".
وقال فانس للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أننا نحرز تقدما. السؤال الأساسي هو: هل نحرز تقدما كافيا للوصول إلى الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس؟".


وتابع نائب الرئيس الأمريكي: "الخط الأحمر واضح جدا. وهو يتمثل في ضمان أننا وضعنا عددا من الضمانات التي تكفل عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا أبداً".


وكان الرئيس ترامب قد أعلن يوم الأحد الماضي، عبر منصته "تروث سوشيال"، رفضه للرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، واصفا إياه بأنه "غير مقبول أبداً"، وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأن طهران سلمت ردها إلى الوسطاء الباكستانيين، الذين نقلوه بدورهم إلى ممثلي إدارة ترامب.

ووفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، فإن رد طهران "يسلط الضوء على ضرورة إنهاء الحرب فورا، وتقديم ضمانات بعدم تكرار العدوان ضد إيران، وقضايا أخرى ضمن اتفاق سياسي".

كما تضمنت المطالب الإيرانية إلغاء العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية خلال فترة 30 يوما، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى تعويضات حربية أمريكية وسيادة إيرانية كاملة على مضيق هرمز.

من جانبه، كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أكد أن على إيران "توضيح" أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، وهو ما تعتبره واشنطن أمرا حاسما لأي اتفاق سلام.

وفي وقت سابق، كشف مسؤول أمريكي رفيع لشبكة "إن إتش كيه" اليابانية عن الخطوط الحمراء الأمريكية الستة في المفاوضات مع إيران، والتي شملت إنهاء كاملا لتخصيب اليورانيوم، وتفكيك جميع المنشآت النووية الرئيسية، واستعادة اليورانيوم العالي التخصيب، ووقف تمويل حماس وحزب الله والحوثيين، وفتح مضيق هرمز بالكامل دون رسوم عبور.

يأتي ذلك في وقت يعمل فيه الوسطاء الباكستانيون على تقريب وجهات النظر بين الجانبين، وسط ضغوط دولية متزايدة لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فيفري الماضي، وأسفرت عن سقوط آلاف الضحايا، وتسببت في اضطراب حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329239

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 13 ماي 2026 | 26 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:00
19:20
16:04
12:23
05:14
03:32
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet26°
18° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-18
28°-15
27°-17
22°-16
23°-16
  • Avoirs en devises 25868,6
  • (13/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39810 DT
  • (13/05)
  • 1 $ = 2,87717 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/05)     2695,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/05)   28100 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>