فانس: المفاوضات مع إيران تحرز تقدما رغم رفض ترامب للاقتراح الأخير

وقال فانس للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أننا نحرز تقدما. السؤال الأساسي هو: هل نحرز تقدما كافيا للوصول إلى الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس؟".وتابع نائب الرئيس الأمريكي: "الخط الأحمر واضح جدا. وهو يتمثل في ضمان أننا وضعنا عددا من الضمانات التي تكفل عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا أبداً".وكان الرئيس ترامب قد أعلن يوم الأحد الماضي، عبر منصته "تروث سوشيال"، رفضه للرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، واصفا إياه بأنه "غير مقبول أبداً"، وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأن طهران سلمت ردها إلى الوسطاء الباكستانيين، الذين نقلوه بدورهم إلى ممثلي إدارة ترامب.ووفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، فإن رد طهران "يسلط الضوء على ضرورة إنهاء الحرب فورا، وتقديم ضمانات بعدم تكرار العدوان ضد إيران، وقضايا أخرى ضمن اتفاق سياسي".كما تضمنت المطالب الإيرانية إلغاء العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية خلال فترة 30 يوما، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى تعويضات حربية أمريكية وسيادة إيرانية كاملة على مضيق هرمز.من جانبه، كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أكد أن على إيران "توضيح" أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، وهو ما تعتبره واشنطن أمرا حاسما لأي اتفاق سلام.وفي وقت سابق، كشف مسؤول أمريكي رفيع لشبكة "إن إتش كيه" اليابانية عن الخطوط الحمراء الأمريكية الستة في المفاوضات مع إيران، والتي شملت إنهاء كاملا لتخصيب اليورانيوم، وتفكيك جميع المنشآت النووية الرئيسية، واستعادة اليورانيوم العالي التخصيب، ووقف تمويل حماس وحزب الله والحوثيين، وفتح مضيق هرمز بالكامل دون رسوم عبور.يأتي ذلك في وقت يعمل فيه الوسطاء الباكستانيون على تقريب وجهات النظر بين الجانبين، وسط ضغوط دولية متزايدة لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فيفري الماضي، وأسفرت عن سقوط آلاف الضحايا، وتسببت في اضطراب حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة العالمية.