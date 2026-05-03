وفاة أمير الغناء العربي هاني شاكر

توفي الفنان المصري الكبير وأمير الغناء العربي هاني شاكر في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس بعد صراع مع المرض خلال الأشهر الأخيرة وذلك عن عمر ناهز 73 عاما.وكتبت الفنانة نادية مصطفى عبر صفحتها على فيسبوك: "سكت الكلام ولا حول ولا قوة الا بالله"، مع صورة لنعي شريف هاني شاكر لوالده الراحل.وكان الفنان هاني شاكر قد خضع لعملية جراحية دقيقة في القولون، استلزمت استئصال جزء منه إثر أزمة صحية شديدة، قبل أن تتدهور حالته الصحية ليفارق الحياة قبل قليل.ولد هاني عبد العزيز شاكر في 21 ديسمبر 1952 بالقاهرة، وتم اكتشاف موهبته عام 1972 على يد الموسيقار الراحل محمد الموجي، الذي قدمه للإذاعة بأغنية "احكي يا دنيا"، لتبدأ رحلته الفنية.على مدار مسيرته، قدم هاني شاكر أكثر من 600 أغنية وأصدر 29 ألبومًا غنائيًا من أبرزها: "على الضحكاية" و"الحلم الجميل" و"جرحي أنا" و"بعدك ماليش".كما خاض تجارب تمثيلية في أفلام مثل "عندما يغني الحب" و"هذا أحبه وهذا أريده"، وشارك في مسرحيات أبرزها "سندريلا والمداح".تولى هاني شاكر منصب نقيب الموسيقيين المصريين في عام 2015، حيث اتخذ خلال فترته عدة إجراءات وقرارات بهدف تنظيم وتطوير الساحة الفنية.تزوج هاني شاكر من السيدة نهلة توفيق عام 1982، وأنجب منها ابنه شريف وابنته دنيا والتي رحلت عن عالمنا عام 2011.حصل الفنان هاني شاكر على العديد من الأوسمة والجوائز المحلية والدولية، منها وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من تونس، ووسام القدس من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، إلى جانب تكريمه في العديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية داخل مصر وخارجها.