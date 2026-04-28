رويترز: انسحاب الإمارات من "أوبك" يمثل انتصارا كبيرا لترامب

اعتبرت وكالة "رويترز" أن قرار دولة الإمارات العربية المتحدة الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" يشكل "انتصارا كبيرا" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء في منشور الوكالة: "يشكل خروج الإمارات من أوبك انتصارا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اتهم المنظمة في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018 باستغلال بقية العالم من خلال رفع أسعار النفط".


وأشارت "رويترز" إلى أن ترامب ربط أيضا بين الدعم العسكري الأمريكي لدول الخليج ومستويات أسعار النفط، قائلا، إنه "بينما تدافع الولايات المتحدة عن أعضاء أوبك فإنهم يستغلون ذلك بفرض أسعار نفط مرتفعة".


ويرى مراقبون وفقا للوكالة، أن خروج منتج رئيسي كالإمارات من "أوبك"، يضعف قدرة المنظمة على التحكم في الأسواق العالمية، وهو ما يتماشى مع تطلعات الإدارة الأمريكية لخفض أسعار الطاقة.

كما لفتت "رويترز" إلى أن انسحاب الإمارات، العضو القديم في أوبك، قد يؤدي إلى "إحداث فوضى ويضعف المنظمة التي سعت دوما إلى إظهار جبهة موحدة رغم الخلافات الداخلية بخصوص مجموعة من القضايا، من الأمور الجيوسياسية إلى حصص الإنتاج".

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الدولة ستنهي عضويتها في منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+" رسميا اعتبارا من الأول من ماي المقبل.

المصدر: رويترز
