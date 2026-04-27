لقطات مروعة لنهاية مفجعة في "شارع الجحيم".. ثور هائج يقتل أبا ينتظر طفلته الثانية في إسبانيا

🇪🇸🐂🪦

MUERE GANADERO JOVEN EN FIESTAS DE SAN MARCOS



UN TORO LO CORNEA DE GRAVEDAD Y FALLECE EN PLENA CALLE DURANTE EL DESENCAJONAMIENTO



Un ganadero de 33 años llamado Santiago Barrero San Román perdió la vida el viernes 24 de… — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) April 25, 2026

وأظهر مقطع فيديو يحبس الأنفاس تم تداوله عبر الإنترنت الثور وهو يرفع مربي الماشية سانتياغو باريرو سان رومان، البالغ من العمر 33 عاما، ثم يطعنه مرارا بقرونه خلال مهرجان "سان ماركوس" في جيان.واستمر الحيوان الهائج في ضرب سان رومان، وهو مربي ماشية وأب لطفلة صغيرة، في شارع "كالي بالوماريس"، المعروف محليا باسم "شارع الجحيم" بسبب شدة ركض الثيران هناك.وتم حصار سان رومان وضغطه خلف سياج، على الرغم من بذل المحتفلين الآخرين قصارى جهدهم لكبح جماح الحيوان. وقام حوالي ستة متفرجين بسحب حبل كان ملفوفا حول قرني الثور، بينما احتمى آخرون خلف سياج مؤقت.وذكرت الوسيلة الإعلامية الإسبانية "El Haberler" أن سان رومان، الذي كان ينتمي لسلالة محلية في تربية الماشية، أصيب بجروح خطيرة في البطن والصدر والأربية (أعلى الفخذ)، وتوفي لاحقا في المستشفى. وترك خلفه ابنته وزوجته الحامل فانيسا، التي تنتظر طفلة ثانية.وكتبت الأرملة المكلومة على إنستغرام: "أنت أجمل شيء حدث لي على الإطلاق، من لحظة استيقاظي حتى خلودي للنوم، أنت فكري الأول والأخير".وأضافت: "أنت كل شيء بالنسبة لي، ولبناتنا. آمل أن تمنحني القوة وترافقني في كل يوم من أيام حياتي، وفي كل خطوة على الطريق، لأنني أقسم أنني لن أتوقف أبداً عن التفكير فيك، وفي أحلامنا، وخططنا، وحياتنا معا.. أنا محطمة مدى الحياة لأن الحياة أخذتك مني ظلماً وفي وقت مبكر جداً، لأنه كان أمامك حياة كاملة لتعيشها مع كل ما حققته".وختمت قائلة: "بناتك، ووالدتك، وأفضل أصدقائك، وكل شخص في عالم مصارعة الثيران أحبك حقا، جميعهم محطمون، لكننا سنبقيك دائماً في قلوبنا يا حبيبي".هذا وتوفي سان رومان بعد أربعة أيام فقط من تعرض مصارع الثيران الشهير مورانتي دي لا بويبلا، الملقب بـ "ملك مصارعي الثيران"، للنطح في مستقيمه خلال عرض سار بشكل خاطئ في حلبة "مايسترانزا" المزدحمة في إشبيلية.المصدر: "نيويورك بوست"