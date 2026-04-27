Babnet   Latest update 23:11 Tunis

لقطات مروعة لنهاية مفجعة في "شارع الجحيم".. ثور هائج يقتل أبا ينتظر طفلته الثانية في إسبانيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69efd2de432f03.83730162_pnqehimglkfoj.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 27 Avril 2026 - 22:17 قراءة: 1 د, 51 ث
      
تعرض أب تنتظر زوجته طفلهما الثاني للنطح حتى الموت خلال مهرجان ركض الثيران الإسباني في هجوم مروع وقع بمنطقة تُعرف باسم "شارع الجحيم".

وأظهر مقطع فيديو يحبس الأنفاس تم تداوله عبر الإنترنت الثور وهو يرفع مربي الماشية سانتياغو باريرو سان رومان، البالغ من العمر 33 عاما، ثم يطعنه مرارا بقرونه خلال مهرجان "سان ماركوس" في جيان.


واستمر الحيوان الهائج في ضرب سان رومان، وهو مربي ماشية وأب لطفلة صغيرة، في شارع "كالي بالوماريس"، المعروف محليا باسم "شارع الجحيم" بسبب شدة ركض الثيران هناك.


وتم حصار سان رومان وضغطه خلف سياج، على الرغم من بذل المحتفلين الآخرين قصارى جهدهم لكبح جماح الحيوان. وقام حوالي ستة متفرجين بسحب حبل كان ملفوفا حول قرني الثور، بينما احتمى آخرون خلف سياج مؤقت.

وذكرت الوسيلة الإعلامية الإسبانية "El Haberler" أن سان رومان، الذي كان ينتمي لسلالة محلية في تربية الماشية، أصيب بجروح خطيرة في البطن والصدر والأربية (أعلى الفخذ)، وتوفي لاحقا في المستشفى. وترك خلفه ابنته وزوجته الحامل فانيسا، التي تنتظر طفلة ثانية.


وكتبت الأرملة المكلومة على إنستغرام: "أنت أجمل شيء حدث لي على الإطلاق، من لحظة استيقاظي حتى خلودي للنوم، أنت فكري الأول والأخير".

وأضافت: "أنت كل شيء بالنسبة لي، ولبناتنا. آمل أن تمنحني القوة وترافقني في كل يوم من أيام حياتي، وفي كل خطوة على الطريق، لأنني أقسم أنني لن أتوقف أبداً عن التفكير فيك، وفي أحلامنا، وخططنا، وحياتنا معا.. أنا محطمة مدى الحياة لأن الحياة أخذتك مني ظلماً وفي وقت مبكر جداً، لأنه كان أمامك حياة كاملة لتعيشها مع كل ما حققته".

وختمت قائلة: "بناتك، ووالدتك، وأفضل أصدقائك، وكل شخص في عالم مصارعة الثيران أحبك حقا، جميعهم محطمون، لكننا سنبقيك دائماً في قلوبنا يا حبيبي".


هذا وتوفي سان رومان بعد أربعة أيام فقط من تعرض مصارع الثيران الشهير مورانتي دي لا بويبلا، الملقب بـ "ملك مصارعي الثيران"، للنطح في مستقيمه خلال عرض سار بشكل خاطئ في حلبة "مايسترانزا" المزدحمة في إشبيلية.

المصدر: "نيويورك بوست"
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328223

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 27 أفريل 2026 | 10 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:41
19:06
16:02
12:24
05:30
03:55
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet28°
18° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-15
27°-15
28°-16
28°-17
26°-17
  • Avoirs en devises 25212,1
  • (27/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40263 DT
  • (27/04)
  • 1 $ = 2,88127 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/04)     2471,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/04)   27961 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>