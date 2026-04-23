ترامب يأمر البحرية الأمريكية بإطلاق النار على أي زورق يزرع الألغام في مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أصدر أوامره للبحرية بإطلاق النار وتدمير أي زورق يزرع الألغام في مضيق هرمز، وقال إن "159 سفينة حربية إيرانية باتت في قاع البحر".

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "لقد أصدرت أوامري للبحرية الأمريكية بإطلاق النار وتدمير أي زورق، مهما كان صغيرا (فجميع سفنهم الحربية البالغ عددها 159 سفينة، راحت في قاع البحر!)، يقوم بزرع ألغام في مياه مضيق هرمز. يجب ألا يكون هناك أي تردد".


وأضاف: "كاسحات" الألغام التابعة لنا تقوم الآن بتطهير المضيق. وأنا آمر باستمرار هذا النشاط، ولكن بمستوى مضاعف ثلاث مرات".



جاءت هذه التصريحات في وقت تستمر فيه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران حول السيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي، حيث تفرض واشنطن حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية منذ 13 أفريل الجاري، ردا على إغلاق طهران للمضيق الذي يمر عبره نحو خمس النفط العالمي.

وتتبادل واشنطن وطهران الاتهامات بزرع الألغام في المياه الدولية، وتتهم البحرية الأمريكية إيران بمحاولة تعطيل الملاحة عبر زرع ألغام بحرية، بينما تنفي طهران ذلك وتعتبر الحصار الأميركي انتهاكا للقانون الدولي.

ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من فشل الجولة الثانية من المفاوضات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد، حيث ترفض إيران حتى الآن تقديم رد موحد على المطالب الأمريكية ، وسط أنباء عن انقسامات داخلية حادة بين المفوضين المدنيين والحرس الثوري، مما دفع ترامب إلى تمديد وقف إطلاق النار لعدة أيام إضافية.
