بدء إرسال الحجاج الإيرانيين إلى السعودية اعتبارا من 27 أبريل الجاري

وأوضح المسؤول الإيراني أنه سيتم إرسال أكثر من 29 ألف حاج عبر 236 قافلة، مشيرا إلى اكتمال عمليات التسجيل، كما صدرت تأشيرات العاملين التنفيذيين وتم إرسال جزء منهم بالفعل في إطار الاستعدادات لموسم الحج.وفي وقت سابق، أعلن وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني، عباس صالحي، مشاركة إيران رسميا في موسم الحج القادم بمكة المكرمة في السعودية، الشهر المقبل.