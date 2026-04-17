Babnet   Latest update 18:29 Tunis

مصري يتلقى طعنات "غيرة" قاتلة من زوجته بعد اكتشاف زواجه عليها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69e255562ed0a0.58048709_fjoiqhmnpklge.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 17 Avril 2026 - 16:42 قراءة: 0 د, 34 ث
      
لقي مواطن مصري مصرعه بعدة طعنات على يد زوجته، بعدما اكتشفت زواجه عليها، فيما ألقت قوات الأمن القبض على الجانية.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات يفيد بوصول جثمان رجل أربعيني مصاب بعدة طعنات نافذة في أنحاء متفرقة من جسده، وقد فارق الحياة فورا متأثرا بجراحه.


وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى المستشفى وتبين وجود جثة المجني عليه، فيما كشفت التحريات الأولية أن الزوجة هي المتهمة بقتل زوجها بعد اكتشافها زواجه عليها.


وتوصلت التحريات إلى أن الزوجة واجهت زوجها بعد علمها بارتباطه بامرأة أخرى، لتتطور المشادة الكلامية بينهما إلى مشاجرة انتهت بتسديدها عدة طعنات قاتلة له في منطقة البساتين بالقاهرة.

وألقت قوات الأمن القبض على الثلاثينية، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327639

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 18 أفريل 2026 | 1 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:30
18:58
16:00
12:26
05:41
04:09
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet24°
21° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-12
25°-13
28°-14
28°-16
25°-15
  • Avoirs en devises 24818,3
  • (17/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,41278 DT
  • (17/04)
  • 1 $ = 2,87736 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/04)     2378,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/04)   27949 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>