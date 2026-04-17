مصري يتلقى طعنات "غيرة" قاتلة من زوجته بعد اكتشاف زواجه عليها

لقي مواطن مصري مصرعه بعدة طعنات على يد زوجته، بعدما اكتشفت زواجه عليها، فيما ألقت قوات الأمن القبض على الجانية.وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات يفيد بوصول جثمان رجل أربعيني مصاب بعدة طعنات نافذة في أنحاء متفرقة من جسده، وقد فارق الحياة فورا متأثرا بجراحه.وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى المستشفى وتبين وجود جثة المجني عليه، فيما كشفت التحريات الأولية أن الزوجة هي المتهمة بقتل زوجها بعد اكتشافها زواجه عليها.وتوصلت التحريات إلى أن الزوجة واجهت زوجها بعد علمها بارتباطه بامرأة أخرى، لتتطور المشادة الكلامية بينهما إلى مشاجرة انتهت بتسديدها عدة طعنات قاتلة له في منطقة البساتين بالقاهرة.وألقت قوات الأمن القبض على الثلاثينية، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.