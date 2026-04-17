حصيلة غير نهائية.. 2294 قتيلا و7544 مصابا جراء القصف الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، إن الحصيلة التراكمية غير النهائية للعدوان منذ 2 مارس وحتى منتصف ليل 16 أفريل بلغت 2294 قتيلا و7544 جريحا.وأضاف المركز أنه من ضمن هذه الحصيلة 100 قتيل من المسعفين والعاملين في القطاع الصحي و233 جريحا.وأشارت الوزارة إلى أنها ستعلن لاحقا عن الحصيلة النهائية بعد الانتهاء من رفع الأنقاض وانتشال الجثث وإجراء فحوص الحمض النووي للتعرف على الهويات.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل فجر الجمعة، على أن يستمر لمدة 10 أيام وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وجاءت الهدنة نتيجة اتصالات ومباحثات دبلوماسية مكثفة جرت في واشنطن، تزامنا مع انطلاق أول محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل منذ عام 1993، برعاية وزير الخارجية ماركو روبيو، حيث وُصفت الجولة التمهيدية بأنها "جيدة وبناءة".