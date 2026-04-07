ترامب: “حضارة كاملة ستندثر الليلة”

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً بعد تدوينة نشرها على منصته، لوّح فيها بما وصفه بـ“موعد حاسم” مساء اليوم، محذّراً من تداعيات خطيرة قد تطال إيران والمنطقة.وقال ترامب في تدوينته إن “حضارة كاملة قد تموت الليلة ولن تعود أبداً”، معبّراً عن أمله في عدم حدوث ذلك، لكنه رجّح وقوعه، في إشارة إلى تصعيد محتمل في سياق المواجهة القائمة.وأضاف أن ما وصفه بـ“تغيير كامل للنظام” قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تقودها “عقول مختلفة وأقل تطرفاً”، معتبراً أن ذلك قد يؤدي إلى “تحول استثنائي” في حال تحقق.وتأتي هذه التصريحات في ظل حديث متصاعد عن “مهلة نهائية” حددها ترامب مساء اليوم، وسط توتر غير مسبوق في المنطقة، خاصة مع استمرار المواجهات والتلويح بخيارات عسكرية إضافية.ووصف الرئيس الأمريكي الساعات المقبلة بأنها “واحدة من أهم اللحظات في التاريخ الطويل والمعقد للعالم”، مشيراً إلى أن ما اعتبره “47 عاماً من الفساد والابتزاز والعنف” قد تصل إلى نهايتها.وتسود حالة من الترقب على المستوى الدولي لما قد تسفر عنه الساعات القادمة، في ظل تصاعد الخطاب السياسي والعسكري، ومخاوف من انعكاسات أي تصعيد جديد على الأمن الإقليمي والاستقرار العالمي.