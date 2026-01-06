Babnet   Latest update 11:20 Tunis

تقييم سري لـCIA: الموالون لنظام مادورو هم الأنسب لقيادة فنزويلا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695ce1f412b3e4.97366082_plmgnojqefikh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 06 Janvier 2026 - 11:20 قراءة: 0 د, 44 ث
      
خلص تقييم سري صادر عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA إلى أن كبار الموالين للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، هم الأقدر على الحفاظ على الاستقرار وقيادة البلاد.

وذكر مصدران لوكالة "رويترز" انهما يؤكدان صحة تقرير حصري نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، مشيرين إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطلع على مضمون التقييم، وتمت مشاركته مع مجموعة محدودة من كبار أعضاء فريقه للأمن القومي.


ولفت المصدران إلى أن هذا التقييم كان أحد الأسباب التي دفعت ترامب إلى دعم نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، بدلا من زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو.


ومن جهته، امتنع البيت الأبيض عن تأكيد صحة التقرير.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، ردا على استفسار، إن الرئيس ترامب يتلقى بشكل دوري إحاطات حول الديناميات السياسية الداخلية في مختلف أنحاء العالم، وأن الرئيس وفريقه للأمن القومي يتخذون قرارات واقعية تهدف في نهاية المطاف إلى ضمان توافق فنزويلا مع مصالح الولايات المتحدة، والعمل على جعلها بلدا افضل للشعب الفنزويلي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321424

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Algerie CAN 2025 - RD Congo CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Cote d Ivoire CAN 2025 - Burkina Faso CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 06 جانفي 2026 | 17 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:52
17:20
14:59
12:32
07:33
06:00
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
13°-9
16°-8
18°-8
15°-11
  • Avoirs en devises 25233,4
  • (05/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37167 DT
  • (05/01)
  • 1 $ = 2,87757 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/01)     1443,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/01)   26861 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026