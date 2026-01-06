تقييم سري لـCIA: الموالون لنظام مادورو هم الأنسب لقيادة فنزويلا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695ce1f412b3e4.97366082_plmgnojqefikh.jpg width=100 align=left border=0>

خلص تقييم سري صادر عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA إلى أن كبار الموالين للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، هم الأقدر على الحفاظ على الاستقرار وقيادة البلاد.



وذكر مصدران لوكالة "رويترز" انهما يؤكدان صحة تقرير حصري نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، مشيرين إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطلع على مضمون التقييم، وتمت مشاركته مع مجموعة محدودة من كبار أعضاء فريقه للأمن القومي.







ولفت المصدران إلى أن هذا التقييم كان أحد الأسباب التي دفعت ترامب إلى دعم نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، بدلا من زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو.





ومن جهته، امتنع البيت الأبيض عن تأكيد صحة التقرير.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، ردا على استفسار، إن الرئيس ترامب يتلقى بشكل دوري إحاطات حول الديناميات السياسية الداخلية في مختلف أنحاء العالم، وأن الرئيس وفريقه للأمن القومي يتخذون قرارات واقعية تهدف في نهاية المطاف إلى ضمان توافق فنزويلا مع مصالح الولايات المتحدة، والعمل على جعلها بلدا افضل للشعب الفنزويلي. ولفت المصدران إلى أن هذا التقييم كان أحد الأسباب التي دفعت ترامب إلى دعم نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، بدلا من زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو.ومن جهته، امتنع البيت الأبيض عن تأكيد صحة التقرير.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، ردا على استفسار، إن الرئيس ترامب يتلقى بشكل دوري إحاطات حول الديناميات السياسية الداخلية في مختلف أنحاء العالم، وأن الرئيس وفريقه للأمن القومي يتخذون قرارات واقعية تهدف في نهاية المطاف إلى ضمان توافق فنزويلا مع مصالح الولايات المتحدة، والعمل على جعلها بلدا افضل للشعب الفنزويلي.