الجزائر... بعد زيادة غير معلنة في أسعار الوقود.. وزارة المحروقات توضح

أكدت وزارة المحروقات والمناجم الجزائرية أن تحيين أسعار الوقود، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي الجاري، يندرج في إطار ضمان التموين المستمر للسوق الوطنية وتغطية التكاليف.



وشددت الوزارة على أن الدولة تواصل تحمل الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع المعتمد بمحطات الوقود.



تفاصيل التحيين المعتمد



أهداف التحيين



تشجيع البدائل الاقتصادية



دعم القدرة الشرائية والاستثمار



وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذا التحيين يأتي تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ويشمل:: من 45,62 دينارا للتر إلى 47 دينارا (+1,38 دينار).: من 29,01 دينارا للتر إلى 31 دينارا (+1,99 دينار).: من 9 دنانير للتر إلى 12 دينارا (+3 دنانير).ووفق المصدر ذاته، يهدف هذا التحيين «المدروس» إلى:* ضمانفي مختلف أنحاء البلاد.للإنتاج والتوزيع.* مواصلةللوقود.وفي هذا السياق، أبرزت الوزارة أنيظل الخيار الأكثر اقتصادية في الجزائر، إذ يقل سعره بأربع مرات مقارنة بالبنزين، بما يعكسوأكدت الوزارة أن الأسعار الجديدةللمنتجات النفطية، التي تشمل مراحل الاستخراج والتكرير والنقل والتوزيع، مشيرة إلى أنما تزال تتحمل العبء الأكبر حفاظا علىودعما للأنشطة الاقتصادية.وأفادت بأن العائدات المتأتية من هذا التحيين ستُوجَّه إلى:لتقريبها من المواطن.وختمت الوزارة بالتأكيد على أن هذه المقاربةوحماية المستهلك من تقلبات الأسعار، مبرزة أن، التي لم تشهد تغييرات منذ سنة 2020،وسائل إعلام جزائرية