الجزائر... بعد زيادة غير معلنة في أسعار الوقود.. وزارة المحروقات توضح

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/essence2018.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 02 Janvier 2026 - 18:20
      
أكدت وزارة المحروقات والمناجم الجزائرية أن تحيين أسعار الوقود، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي الجاري، يندرج في إطار ضمان التموين المستمر للسوق الوطنية وتغطية التكاليف.

وشددت الوزارة على أن الدولة تواصل تحمل الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع المعتمد بمحطات الوقود.


تفاصيل التحيين المعتمد

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذا التحيين يأتي تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ويشمل:


* البنزين: من 45,62 دينارا للتر إلى 47 دينارا (+1,38 دينار).
* الديزل (المازوت): من 29,01 دينارا للتر إلى 31 دينارا (+1,99 دينار).
* غاز البترول المسال/وقود (GPL/C): من 9 دنانير للتر إلى 12 دينارا (+3 دنانير).

أهداف التحيين

ووفق المصدر ذاته، يهدف هذا التحيين «المدروس» إلى:

* ضمان استمرارية التموين في مختلف أنحاء البلاد.
* تغطية التكاليف المتزايدة للإنتاج والتوزيع.
* مواصلة تحمل الدولة للجزء الأكبر من السعر الحقيقي للوقود.

تشجيع البدائل الاقتصادية

وفي هذا السياق، أبرزت الوزارة أن وقود “سيرغاز” يظل الخيار الأكثر اقتصادية في الجزائر، إذ يقل سعره بأربع مرات مقارنة بالبنزين، بما يعكس تشجيع الدولة للبدائل البيئية والاقتصادية.

دعم القدرة الشرائية والاستثمار

وأكدت الوزارة أن الأسعار الجديدة لا تعكس التكلفة الحقيقية للمنتجات النفطية، التي تشمل مراحل الاستخراج والتكرير والنقل والتوزيع، مشيرة إلى أن الخزينة العمومية ما تزال تتحمل العبء الأكبر حفاظا على القدرة الشرائية ودعما للأنشطة الاقتصادية.

وأفادت بأن العائدات المتأتية من هذا التحيين ستُوجَّه إلى:

* عصرنة محطات الخدمات.
* توسيع شبكة البيع بالتجزئة لتقريبها من المواطن.
* تطوير أنشطة التخزين والتوزيع.

وختمت الوزارة بالتأكيد على أن هذه المقاربة توازن بين استمرارية وجودة الخدمة العمومية وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار، مبرزة أن أسعار الوقود في الجزائر، التي لم تشهد تغييرات منذ سنة 2020، لا تزال من بين الأكثر انخفاضا واستقرارا دوليا.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs demain samedi

