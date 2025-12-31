Babnet   Latest update 20:28 Tunis

بقرار قضائي.. إيداع الفنانة الكويتية شجون الهاجري مركز تأهيل للعلاج من الإدمان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69557318eccf89.28285138_hlnkgemijqpof.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 31 Decembre 2025 - 19:59
      
قضت محكمة الجنايات في الكويت بإيداع الفنانة الكويتية شجون الهاجري مركزًا للتأهيل والعلاج من الإدمان، لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، وذلك على خلفية قضية تتعلق بحيازة مواد مخدّرة بقصد التعاطي.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت إلقاء القبض على الفنانة، بعد العثور بحوزتها على كمية من مادة الماريغوانا ومادة الكوكايين، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها قبل إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، التي قررت بدورها اعتماد مسار العلاج والتأهيل.


ويأتي هذا القرار في إطار التوجّه القضائي الرامي إلى العلاج بدل العقاب في قضايا التعاطي، بما يضمن إعادة الإدماج وحماية المتعاطين من مخاطر الإدمان، وفق ما تنص عليه التشريعات المعمول بها في الكويت.


حياة شجون الهاجري ومسيرتها الفنية

* عاشت في دار رعاية الأيتام قبل أن تتبنّاها عائلة كويتية، ثم عادت إلى الدار في سن 13 عامًا.
* بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة، وتحديدًا السادسة من عمرها.
* شاركت في برامج ومسابقات رمضانية، من بينها «الصواية أم عوينة».
* ظهرت في عدد من الأعمال التلفزيونية في أواخر التسعينيات، من بينها «خطوات على الجليد».
* حققت شهرة واسعة سنة 2002 عبر مسلسل «ثمن عمري».
* قدّمت برامج تلفزيونية، أبرزها البرنامج التوعوي «سلامتك».
* أسهم برنامج المسابقات الترفيهي «شوجي» في تعزيز شعبيتها.
* نالت عدة تكريمات من بينها جائزة أفضل فنانة واعدة وجائزة الإبداع الذهبي وأفضل ممثلة خليجية.

المصدر: وسائل إعلام كويتية
