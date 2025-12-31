البرازيل.. مصرع طيار في أول مهمة له بسقوط طائرته في البحر أمام آلاف المصطافين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69550f9a0b71b5.80727661_jkhenpqloifgm.jpg width=100 align=left border=0>

شهد شاطئ كوباكابانا الشهير في ريو دي جانيرو بالبرازيل لحظة مأساوية، عندما سقطت طائرة كانت تسحب لوحة إعلانية في البحر أمام آلاف المصطافين، ما أدى إلى وفاة الطيار على الفور.



وأكدت التقارير أن الطيار، الذي كان يقود الطائرة بمفرده، هو لويز ريكاردو لايت دي أموريم من مدينة غويانيا، وكان هذا أول يوم عمل له، وقد احتفل بعيد ميلاده الأربعين قبل أيام قليلة، في 23 ديسمبر (كانون الأول).







وأفاد خبراء إدارة المخاطر بأن الطائرة واجهت خللاً فنياً على الأرجح، ربما عطل في المحرك أو في نظام التحكم، ما جعلها غير قادرة على البقاء في الجو.





وقال خبير الطيران جيراردو بورتلا لوسائل إعلام محلية: "عند حدوث المشكلة، كان على الطيار تحرير اللوحة الإعلانية فوراً، لأنها تزيد من مقاومة الهواء وتقلل فرصته في الهبوط الاضطراري الآمن على الماء".



ووصل رجال الإطفاء إلى موقع الحادث باستخدام الدراجات المائية والقوارب والغواصين، بالإضافة إلى دعم جوي، لكن استغرق انتشال الجثة أكثر من ساعتين.



وأشارت السلطات إلى أن الطائرة كانت تابعة لشركة Visual Propaganda Aérea، والتي لم تكن مخولة رسمياً لإطلاق الحملة الإعلانية، مؤكدة أنها ستفرض غرامة على الشركة بسبب "الإعلان غير المصرح به".



من جانبها، قالت الشركة في بيان: "الطائرة المشاركة في الحادث كانت مطابقة لجميع متطلبات الصيانة والشهادات، ونحن نتعاون بشكل كامل مع التحقيقات".



وما زال سبب الحادث قيد التحقيق، فيما تقوم شركة متخصصة بانتشال حطام الطائرة.

وأفاد خبراء إدارة المخاطر بأن الطائرة واجهت خللاً فنياً على الأرجح، ربما عطل في المحرك أو في نظام التحكم، ما جعلها غير قادرة على البقاء في الجو.وقال خبير الطيران جيراردو بورتلا لوسائل إعلام محلية: "عند حدوث المشكلة، كان على الطيار تحرير اللوحة الإعلانية فوراً، لأنها تزيد من مقاومة الهواء وتقلل فرصته في الهبوط الاضطراري الآمن على الماء".ووصل رجال الإطفاء إلى موقع الحادث باستخدام الدراجات المائية والقوارب والغواصين، بالإضافة إلى دعم جوي، لكن استغرق انتشال الجثة أكثر من ساعتين.وأشارت السلطات إلى أن الطائرة كانت تابعة لشركة Visual Propaganda Aérea، والتي لم تكن مخولة رسمياً لإطلاق الحملة الإعلانية، مؤكدة أنها ستفرض غرامة على الشركة بسبب "الإعلان غير المصرح به".من جانبها، قالت الشركة في بيان: "الطائرة المشاركة في الحادث كانت مطابقة لجميع متطلبات الصيانة والشهادات، ونحن نتعاون بشكل كامل مع التحقيقات".وما زال سبب الحادث قيد التحقيق، فيما تقوم شركة متخصصة بانتشال حطام الطائرة.