CAN 2025 : Avant d’affronter le Mali, Regragui évoque l’état de préparation des joueurs marocains

Le sélectionneur de l’équipe nationale marocaine de football, Walid Regragui, a affirmé que les critiques formulées à son encontre et à l’égard de ses joueurs après le match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des nations, conclu par une victoire des Lions de l’Atlas (2-0), sont naturelles et doivent être acceptées et gérées avec lucidité.

Il a déclaré : « Nous savons que le public marocain recherche toujours la perfection, et c’est son droit. Mais le haut niveau vous met parfois en difficulté ».





Lors de la conférence de presse précédant la rencontre de vendredi face aux Aigles du Mali, prévue au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, Regragui a insisté sur la difficulté du match à venir, estimant que cette confrontation sera différente face à une sélection malienne « dotée d’une forte personnalité ». Il a ajouté : « Nous pourrions souffrir durant la rencontre, car ils sont techniquement solides ».Le sélectionneur national a souligné que l’équipe marocaine abordera ce match avec une détermination totale afin de décrocher officiellement son billet pour le prochain tour, précisant :« Nous arrivons à la deuxième journée après une première victoire importante, d’autant plus qu’elle a été obtenue lors du match d’ouverture, qui n’est jamais facile. Historiquement, le premier match est toujours compliqué, et le résultat que nous avons obtenu est positif ».Il a ajouté : « Nous allons maintenant disputer le match de la deuxième journée face au Mali, et nous ne ménagerons aucun effort pour assurer la qualification ».Regragui a également mis fin aux rumeurs concernant l’état de santé et la condition physique de certains joueurs, notamment en défense, après la circulation d’informations faisant état d’une blessure du défenseur, évoluant à l’Olympique de Marseille. Il a assuré que le joueur s’entraîne normalement et ne souffre d’aucun problème physique.D’un ton ferme, il a déclaré : « Qui vous a dit qu’Aguerd est blessé ? Il s’entraîne normalement et ne rencontre aucun souci », démentant catégoriquement toute éventualité d’absence du défenseur marocain.Le sélectionneur des Lions de l’Atlas a également évoqué la situation des autres joueurs, indiquant quea contracté une blessure musculaire, tout en précisant que « son état évolue favorablement ».Saïss s’était blessé lors du match d’ouverture face aux Comores, remporté par le Maroc (2-0).Concernant un éventuel retour du capitaineet sa participation à la rencontre, Regragui a indiqué :« Nous le préparons, il est actuellement en bonne santé, et nous prendrons la meilleure décision pour lui ».Hakimi, récemment sacré meilleur joueur africain, avait souffert d’une blessure à la cheville lors d’un match de Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain le mois dernier. Il a repris l’entraînement la semaine dernière et pourrait disputer, ne serait-ce que quelques minutes, la rencontre de demain.