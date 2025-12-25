ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وصفهم بـ"اليسار المتطرف" في منشور التهنئة بمناسبة عيد الميلاد.



وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء: "عيد ميلاد سعيد للجميع، بما في ذلك حثالة اليسار المتطرف التي تفعل كل ما هو ممكن لتدمير بلدنا، لكنها تفشل بشدة".



ترامب يشيد بزوجته لقدرتها على "التجاهل"



وتحدث ترامب في منشوره عما اعتبره منجزاته في منصب الرئيس، قائلا: "لم يعد لدينا حدود مفتوحة، أو رجال في رياضات نسائية، أو متحولون جنسيا للجميع، أو إنفاذ للقانون الضعيف".وتابع: "ما لدينا هو سوق أسهم قياسي... وأدنى أرقام للجريمة منذ عقود، ولا يوجد تضخم، وأمس، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.3 (بالمئة)، وهذا أفضل بنقطتين (مئويتين) مما كان متوقعا".وأضاف ترامب أن الرسوم أتاحت للولايات المتحدة "النمو والازدهار بتريليونات الدولارات"، مشيرا أيضا إلى "أقوى أمن قومي لدينا على الإطلاق".واعتبر أن الولايات المتحدة "محترمة من جديد، ربما أكثر مما كانت في أي وقت مضى".وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، بزوجته ميلانيا لقدرتها على تجاهل كل ما يدور حولها.وقال الرئيس الأمريكي عشية عيد الميلاد خلال مكالمة هاتفية للرد على أسئلة الأطفال: "إنها بارعة في تجاهل كل شيء، إنها شديدة التركيز، الأولى شديدة التركيز".وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي أثناء مشاركته في فعاليات عشية عيد الميلاد، في تقليد سنوي يتمثل في الرد على مكالمات الأطفال الذين يتواصلون مع الخط الساخن.ويقضي ترامب عطلة عيد الميلاد في مقر إقامته بولاية فلوريدا، حيث ظهر برفقة زوجته في قاعة كبيرة تتوسطها شجرة عيد الميلاد وتحتها الهدايا.وجلست ميلانيا على مقعد في الجهة الأخرى من الشجرة، منشغلة بالرد على مكالمات هاتفية منفصلة.