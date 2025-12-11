Babnet   Latest update 08:01 Tunis

مانشستر سيتي يسقط ريال مدريد في عقر داره بدوري الأبطال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693a5e5ea9ce97.88268996_gpemoikjlqfhn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Decembre 2025 - 00:11 قراءة: 0 د, 43 ث
      
حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا ثمينا على مضيفه ريال مدريد بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، ليواصل الفريق الإنجليزي مساره بثبات نحو دور الـ16.

ورغم تقدّم ريال مدريد في الدقيقة 28 عبر مهاجمه البرازيلي رودريغو، فإن الفريق الملكي فشل مجددا في استغلال أفضلية الأرض والجمهور. وجاء ردّ مانشستر سيتي سريعا بثنائية حملت توقيع نيكو أورايلي في الدقيقة 35، ثم إرلينغ هالاند من ركلة جزاء في الدقيقة 43.



وتُعد هذه الهزيمة الثانية لريال مدريد على ملعبه خلال أسبوع واحد، بعد سقوطه يوم الأحد الماضي أمام سيلتا فيغو في الدوري الإسباني بثنائية دون رد.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، معززا حظوظه في التأهل المباشر إلى دور الـ16، ومعوّضا خسارته في الجولة الماضية أمام باير ليفركوزن. في المقابل، تجمّد رصيد ريال مدريد عند 12 نقطة في المركز السابع.


Latest update 08:01 Tunis

