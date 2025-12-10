Babnet   Latest update 22:47 Tunis

مصادر سعودية تنفي أي تحرّك للتفاوض مع محمد صلاح رغم تفاقم أزمته مع ليفربول

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6939de47b290c1.46378912_hjinokmfqpgel.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Decembre 2025 - 21:54 قراءة: 1 د, 28 ث
      
كشفت مصادر سعودية أن الأندية في المملكة لم تطرح مطلقا فكرة التفاوض مع محمد صلاح، مؤكدة أن ما يجري تداوله حاليا في الإعلام لا يتجاوز محاولات ترويجية من وكيل اللاعب وبعض المقربين منه.

تتواصل الأزمة بين محمد صلاح وناديه ليفربول، وسط تقارير إعلامية غربية وعربية تربطه بالانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي خلال الميركاتو الشتوي المقبل، خاصة بعد أن ألمح اللاعب نفسه إلى أن مباراة ليفربول أمام برايتون نهاية الأسبوع قد تكون آخر ظهور له على ملعب "أنفيلد"، في ظل استيائه من جلوسه على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات متتالية.



ورغم كل ما يُثار، نفت مصادر سعودية رسمية وجود أي تواصل بين أندية الدوري السعودي وصلاح أو وكلائه، مشددة على أن "العروض المتداولة إعلاميا لا أساس لها من الصحة".

وقالت صحيفة الشرق الأوسط، نقلاً عن هذه المصادر، إن الأندية السعودية "لم تخطُ أي خطوة في هذا الاتجاه، لاعتبارات أبرزها ارتباط اللاعب بعقد مع ليفربول يمتد حتى منتصف 2027"، معتبرة أن الزج باسم الأندية السعودية بات ممارسة متكررة تشمل عشرات النجوم العالميين الذين يمرون بأزمات مع أنديتهم، بهدف رفع قيمتهم أو خلق اهتمام وهمي حولهم.

وأكدت المصادر أن "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، إلى جانب القادسية ونيوم، لم تبحث أو تفكر إطلاقا في التواصل مع محمد صلاح أو مع ليفربول أو مع وكيل أعماله"، مشيرة إلى أن الأندية السعودية "لا تُعير اهتماماً لما يُنشر في وكالات الأنباء أو وسائل الإعلام حول هذا الملف".

وكانت الشرق الأوسط قد نشرت أمس نفياً رسمياً من مصدر موثوق داخل نادي الهلال، وصف فيه ما يُتداول بأنه "شائعات لا أساس لها". كما نقلت الصحيفة نفياً مماثلاً عن مصادر في نادي القادسية المملوك لشركة "أرامكو".

وفي سياق عام، قال عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، خلال مداخلته في القمة العالمية لكرة القدم، إن محمد صلاح "مرحّب به في دوري روشن"، لكنه شدد على أن القرار يبقى بيد الأندية المعنية بالتفاوض.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320044


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 | 19 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:19
07:21
05:48
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
12° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-12
19°-12
20°-12
20°-13
19°-12
  • Avoirs en devises
    24721,1

  • (10/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41780 DT        1$ =2,93482 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/12)   2251,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:47 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :