Babnet   Latest update 21:09 Tunis

مقتل 22 شخصا في انهيار بنايتين في المغرب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6939cbeca946a6.08309863_giojnephklfqm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Decembre 2025 - 20:32 قراءة: 1 د, 0 ث
      
لقى 22 أشخاص مصرعهم في حادث انهيار مبنيين سكنيين (من 4 طوابق) في مدينة فاس المغربية .





وبحسب ما أوردته جريدة "رصيف 24" الإلكترونية، وقع الحادث المأساوي قبيل منتصف ليل الثلاثاء–الأربعاء، حوالي الساعة 11 مساء، حين انهار المبنىان — كل منهما مكون من 4 طوابق ويؤوي 8 أُسر — بشكل تدريجي، ما أدى إلى دفن عدد من السكان تحت الأنقاض.

وأكدت السلطات أن المبنيين كانا مأهولين بالكامل وقت وقوع الحادث، وأن الانهيار أثار مخاوف جدية من امتداد الخطر إلى البنايات المجاورة، ما استدعى إجلاءً احترازيا لسكان المنازل المحيطة، حفاظا على سلامتهم، ريثما تنجز الفحوصات الفنية والهندسية المطلوبة.

وبعد ورود البلاغ، انتقلت إلى عين المكان فرق الوقاية المدنية، والأمن الوطني، والسلطات المحلية، وباشرت عمليات إنقاذ مكثفة باستخدام المعدات الثقيلة وكلاب البحث والإنقاذ، في سباق مع الزمن على أمل انتشال ناجين إضافيين من تحت الركام.

ونقل المصابون — بينهم نساء وأطفال — إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس لتلقي الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، مع التأكيد على أن الحالة الصحية لغالبيتهم مستقرة.

وواصلت الفرق المختصة عمليات التمشيط والبحث عن مفقودين محتملين حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

ولا تزال تحقيقات موسعة جارية لتحديد أسباب الانهيار، مع تركيز الانتباه على جودة البناء، وعمر المنشآت، ومدى التزامها بالمعايير الهندسية والوقائية.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320036


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 | 19 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:19
07:21
05:48
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
15° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
20°-12
20°-12
20°-13
20°-12
  • Avoirs en devises
    24721,1

  • (10/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41780 DT        1$ =2,93482 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/12)   2251,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :