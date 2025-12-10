مقتل 22 شخصا في انهيار بنايتين في المغرب

لقى 22 أشخاص مصرعهم في حادث انهيار مبنيين سكنيين (من 4 طوابق) في مدينة فاس المغربية .







وبحسب ما أوردته جريدة "رصيف 24" الإلكترونية، وقع الحادث المأساوي قبيل منتصف ليل الثلاثاء–الأربعاء، حوالي الساعة 11 مساء، حين انهار المبنىان — كل منهما مكون من 4 طوابق ويؤوي 8 أُسر — بشكل تدريجي، ما أدى إلى دفن عدد من السكان تحت الأنقاض.وأكدت السلطات أن المبنيين كانا مأهولين بالكامل وقت وقوع الحادث، وأن الانهيار أثار مخاوف جدية من امتداد الخطر إلى البنايات المجاورة، ما استدعى إجلاءً احترازيا لسكان المنازل المحيطة، حفاظا على سلامتهم، ريثما تنجز الفحوصات الفنية والهندسية المطلوبة.وبعد ورود البلاغ، انتقلت إلى عين المكان فرق الوقاية المدنية، والأمن الوطني، والسلطات المحلية، وباشرت عمليات إنقاذ مكثفة باستخدام المعدات الثقيلة وكلاب البحث والإنقاذ، في سباق مع الزمن على أمل انتشال ناجين إضافيين من تحت الركام.ونقل المصابون — بينهم نساء وأطفال — إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس لتلقي الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، مع التأكيد على أن الحالة الصحية لغالبيتهم مستقرة.وواصلت الفرق المختصة عمليات التمشيط والبحث عن مفقودين محتملين حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.ولا تزال تحقيقات موسعة جارية لتحديد أسباب الانهيار، مع تركيز الانتباه على جودة البناء، وعمر المنشآت، ومدى التزامها بالمعايير الهندسية والوقائية.