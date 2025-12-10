القفطان المغربي يُدرج رسميًا ضمن قائمة اليونيسكو للتراث غير المادي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69395c86ef7754.79234164_ehkmpgnjolfqi.jpg width=100 align=left border=0>

صادقت اللجنة الحكومية المغربية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، اليوم الأربعاء، على تسجيل القفطان المغربي تراثا غير مادي عالميا؛ وذلك خلال اجتماعها المنعقد في الهند.



وكانت اللملكة المغربية تقدّمت بملف متكامل، شاركت في إعداده الوزارة والمندوبية الدائمة للمغرب لدى “اليونيسكو” بباريس، وتضمّن معطيات دقيقة تُبرز تطوّر القفطان المغربي وثراءه الجمالي والتقني ووظائفه الاجتماعية الممتدة عبر قرون.









وأشار بلاغ صادر عن وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية إلى أن القفطان المغربي ليس مجرد زيّ تقليدي؛ بل هو عنصر رمزي حيّ من عناصر الهوية الثقافية المغربية، يتم تناقله جيلا بعد جيل، ويحظى بتقدير واسع داخل المغرب وخارجه.



كما عبّرت الوزارة عن اعتزازها بهذا الإنجاز، مُشيدة بالحرفيين والصناع التقليديين الذين حافظوا على هذا الإرث وبمكونات المجتمع المدني داخل المغرب وخارجه التي ساهمت في الدفاع عن التراث الثقافي الوطني والتعريف به.