مصر تتحرك رسميا ضد المثليين

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أنه وجّه خطابا رسميا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أكد فيه رفضه القاطع لأي أنشطة تنظم لدعم المثلية الجنسية.



ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر بمنتخب إيران في مدينة سياتل الأمريكية، يوم 26 جوان 2026، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في البطولة.



وأوضح الاتحاد المصري أن الخطاب، الموجّه إلى الأمين العام لفيفا ماتياس جرافستروم، جاء ردًّا على "تداول معلومات تفيد بأن اللجنة المحلية المنظمة في سياتل تخطط لإقامة فعاليات مرتبطة بدعم المثلية الجنسية خلال المباراة"، مؤكّدًا أن مثل هذه الأنشطة "تتعارض بشكل مباشر مع القيم الثقافية والدينية والاجتماعية السائدة في المجتمعات العربية والإسلامية".وأشار الاتحاد إلى أنه، رغم تأكيده على احترام فيفا لمبدأ استقبال جميع الجماهير في بيئة آمنة ومحترمة، فإنه "من الضروري تجنب إدراج أنشطة قد تثير حساسيات ثقافية أو دينية بين مشجّعي الفريقين"، لا سيما أن كلا البلدين — مصر وإيران — يجمعهما موقف مشترك من هذه القضية على المستوى الديني والاجتماعي.ولدعم موقفه، استند الاتحاد المصري إلى عدة مواد في نظام فيفا، منها:المادة الرابعة من النظام الأساسي لفيفا، التي تُشدّد على الحياد في المسائل السياسية والاجتماعية، وتحظر استخدام كرة القدم كمنصة للترويج لقضايا ذات طابع خلافي أو حساس.قانون فيفا التأديبي ولوائح الفعاليات، التي تنص على أن مسابقات فيفا يجب أن تبقى خالية من أي مظاهر قد تؤدي إلى توتر أو سوء فهم أو نزاع بين الجماهير من خلفيات ثقافية مختلفة.المبدأ الراسخ لفيفا القاضي باحترام الثقافات، وتشجيع المنظمين على المراعاة الكاملة لمعتقدات وهويات المجتمعات المشاركة.وبحسب البيان، فقد طالب الاتحاد المصري فيفا بعدم السماح بأي فعاليات أو عروض مرتبطة بدعم المثلية الجنسية داخل الاستاد يوم المباراة، مؤكّدًا أن هدفه هو "الحفاظ على روح الوحدة والسلام، وتركيز الحدث الرياضي على الجوانب الاحترافية والرياضية فقط".المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم