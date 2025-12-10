Babnet   Latest update 09:40 Tunis

منح ترامب "جائزة فيفا للسلام" يثير اتهامات ضد إنفانتينو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693929b6301970.72287573_npkheqmloijgf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Decembre 2025 - 09:03 قراءة: 1 د, 17 ث
      
تقدمت منظمة "فير سكوير" وهي مؤسسة دولية غير ربحية تعنى بحقوق العمال المهاجرين ورصد التجاوزات السياسية في المجال الرياضي بشكوى رسمية إلى لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم

وذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" أن الشكوى تتضمن اتهاما مباشرا لرئيس "فيفا" جياني إنفانتينو بارتكاب "انتهاكات متكررة لمبدأ الحياد السياسي" المنصوص عليه في لوائح الاتحاد.




وتطالب المنظمة، وفق ما ورد في التقرير، بفتح تحقيق شامل في ظروف اختيار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لنيل النسخة الأولى من جائزة "فيفا" للسلام، مشيرة إلى أن العملية تحيط بها "علامات استفهام واسعة"، سواء من حيث آلية الترشيح أو المعايير التي تم اعتمادها.

وترى فير سكوير أن غياب المعلومات الواضحة حول دور إنفانتينو في مسار الاختيار، واحتمال تدخله بشكل مباشر أو غير مباشر، يثير مخاوف بشأن "تسييس قرارات المؤسسة" التي يفترض أن تعمل باستقلالية كاملة.

كما تحذر المنظمة من أن مثل هذه القرارات قد تضعف ثقة المجتمع الرياضي الدولي في التزام الاتحاد بالمعايير الأخلاقية التي يعلن التمسك بها، لاسيما في وقت تواجه فيه "فيفا" ضغوطا متزايدة من جهات دولية تطالب بمزيد من الشفافية والمحاسبة.

وتؤكد فير سكوير أن هدفها من تقديم الشكوى هو تعزيز الحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات الرياضية، ومنع استخدام الرياضة في سياقات سياسية قد تمس حقوق الأفراد أو تقوض مبادئ الحياد التي تقوم عليها.


الأربعاء 10 ديسمبر 2025 | 19 جمادى الثاني 1447
