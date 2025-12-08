آباء مكلومون في أبنائهم الأحياء ...ظاهرة تهدد المجتمع كيف نقاومها؟

بقلم ريم بالخذيري



الأب المكلوم لغة هو من يموت ابنه صغيرا لكن في واقع الحال سنتحدث عن ظاهرة خطيرة استفحلت في مجتمعنا وهي ظاهرة نسميها "آباء مكلومون في أبنائهم أحياء " وهي من إفرازات المجتمعات الحديثة و تلخّص العلاقة بين الإباء و أبنائهم حيث يفرض الفراق المعنوي و العاطفي على الطرفين بفعل التربية الخاطئة و بفعل الطلاق و بفعل استقالة الإباء من تربية أبنائهم.



الموت البطيء



شهادة حية



أرقام تلخّص الظاهرة



في تونس يوجد ما لا يقل عن 600ألف طفل يعيشون حالة طلاق الوالدين وأغلبهم يعيشون مع أمهاتهم بعيدا عن آبائهم بسبب قانون الحضانة المثير للجدل والذي يحرم الأب من أن يكون حاضرا في حياة ابنه اليومية .وبالتالي فهذا الغياب له تأثيراته السلبية على الابن والأب معا.معاناة هؤلاء الآباء لا تتوقف عند حرمانهم من القيام بواجبهم التربوي تجاه فلذات أكبادهم فحسب وإنما يخلف أثارا نفسية خطيرة عليهم قد تصل حد الانتحار.كما انه من المعلوم أن لعب الأم لدور الأب لاينجح بحكم أنها لا تستطيع ملأ الفراغ الذي يتركه في نفسية الطفل فضلا على أن إحداث التوازان في شخصيته يحدثه الوالدين معا وأي غياب لأحدهما تكون عواقبه وخيمة.وهنا نفهم سبب انتشار العنف والإجرام والعدوانية عند الأطفال المحرومين من أحد الوالدين بسبب الطلاق أو الوفاة وحتى السفر المطول.والملخص أن ماذكرنا سابقا يحتاج إلى تغيير في التشريعات وخاصة فيما يتعلق بالحضانة المشتركة التي أصبحت ضرورية لاللطفل والوالدين المطلقين فحسب وإنما للمجتمع برمته الذي بات ضحية للإجرام وللانقطاع المبكر عن الدراسة و للتنمر نتيجة التشتت الأسري هذا وتغييب الأب في حالات الطلاق من التواجد المستمر مع ابنه .ولايمكنه بأي حال من الأحوال أن يتمكن في ساعة أو ساعتين أسبوعيا أو شهريا من فهم ابنه وتقويم ما اعوج في شخصيته .لقد تحولت الحضانة المشتركة الى مطلب شعبي سينقذ ألاف الأسر و يجمع شملها حتى في ظل الطلاق.ومن أهم المشاريع في هذا المجال مشروع المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط في الحضانة المشتركة و الذي أنجز بعد دراسات ميدانية وخلص إلى أن الحل هو في التناوب على حضانة الأبناء واحتضانهم في حالة الطلاق أو خلال الأطوار القانونية المؤدية إليه .وهذا التناوب وفق المشروع المذكور وجب ان يكون مناصفة في التوقيت (أسبوع بأسبوع أو أسبوعين بأسبوعين) ووجب أن يبدأ اعتماده منذ سن الثالثة.وأن تتوفر فيه شروطه الضرورية وهو توفير المسكن اللائق لدى إلام و الأب وكذلك لابد من التفرغ الكامل خلال فترة الحضانة.والاهم -وفق ما ورد في مشروع المنظمة - ان يتم بالتفاهم والتراضي والتنسيق الكامل بين الوالدين المطلقين.لابدّ من وضع حدّ لمعاناة الآلاف من الإباء المكلومين في أبنائهم أحياء فهذه الفئة يتألمون في صمت و يتعذبون وهم يجدون أنفسهم عاجزين عن المساهمة في تربية أبنائهم و منعه من الانزلاق في عالم الجريمة .والواقع أن هذه الحالة النفسية من الإباء المكلومين ليست حكرا على المطلقين بل توجد في كثير من العائلات فيما يمكن تسميته بالآباء المستقيلين .هناك فئة أخرى من الإباء كما قلنا لايقلّ عذابهم عن النفسي و معاناتهم عن فئة الإباء المطلقين وهؤلاء كلموا في أبنائهم رغم إقامتهم الدائمة معهم و رغم التماسك الأسري الظاهري .هؤلاء من الذين فقدوا السيطرة على سلوكيات أبنائهم و تفطنوا لأخطائهم بعد فوات الأوان حينما لم تعد للتربية معنى حيث كانوا بعيدين عن أبنائهم في الفترة ما بين الولادة الى حدود السن 13أو 14 لايحاورونهم و لايحتضنونهم وتركوا المهمة للأمّ وحدها فكان الشارع فضائهم التربوي وبالتالي تملكتهم أخلاق الشارع و سلوكياته و فقد الإباء السيطرة عليهم .وهنا لابد من الإشارة إلى دراسة أجرتها المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط سنة 2023 حول التحاور الأسري خلصت إلى أن 80بالمائة من الأولياء لايتحاورون يوميا مع أبنائهم و أن 10بالمائة فقط يفعلون ذلك في حين أن 10بالمائة الأخرى يتحاورون مرات قليلة .كما خلصت الدراسة الى أن علاقة الأولياء بأبنائهم قائمة على الأوامر بدل التحاور .هؤلاء الإباء عذابهم النفسي عن معاناة المطلقين، وهؤلاء موجودون رغم التماسك الأسري الظاهري، ووجودهم الدائم مع أبنائهم. إلا أن فقدان السيطرة على سلوكيات الأبناء يولّد شعورًا بالعجز والندم، خصوصًا حين يدرك الأب أخطاءه بعد فوات الأوان، في مرحلة يكون فيها التأثير التربوي صعبًا، بعد أن تجاوز الأطفال سن 13 أو 14 عامًا. في هذه الفترة الحرجة، يُظهر الأطفال سلوكيات متأثرة بالشارع ووسائل التواصل الاجتماعي.أبحاث علم النفس التطوري تشير إلى أن الأطفال الذين يفتقدون التواصل المباشر والدفء العاطفي من الأب خلال سنواتهم الأولى، يكونون أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 60% لمشاكل سلوكية وتعليمية لاحقًا، مقارنة بأقرانهم الذين يحظون بتفاعل أبوي متوازن. كما أن فقدان الأب لفرصة التأثير خلال مرحلة ما قبل المراهقة يجعل أي محاولات لاحقة لإعادة التوازن صعبة، ويستلزم تدخلات متخصصة ودعمًا نفسيًا لكل من الأب والابن لاستعادة الثقة وبناء علاقة صحية.إن المشكلة هنا ليست مجرد غياب جسدي، بل غياب الدور الفعلي للأب، سواء في وضعه كمرشد أو قدوة أو مصدر للأمان النفسي. وهذا الغياب يؤدي إلى أن يصبح “الشارع” أو الأقران أو الوسائل الرقمية بديلاً تربويًا، مع ما يحمله ذلك من أخطار على الهوية والسلوك، ويؤكد على ضرورة إشراك الأب في التربية منذ الولادة وحتى المراهقة، مع وعي كامل بأهمية الحوار، والاحتضان، والمراقبة الإيجابية.بتاريخ 30نوفمبر 2022 أطلق أب مكلوم صرخة استغاثة لإنقاذ ابنه من الإدمان على المخدرات، مشيرا الى تفطنّه الى ادمان ابنه (17 عاما) منذ نحو عام ونصف.الأب حينها أطلق صيحة فزع على إذاعة الجوهرة اف ام وهو بالتأكيد عيّنة من المئات من الحالات ، الأب صرّح انه في البداية حاول علاج ابنه من الإدمان وأخذه إلى طبيب نفساني وطبيب أعصاب وتم وصف أدوية له الا أن وضعه الصحي تدهور وأصبح غير قادر حتى على المشي .وأضاف أن وضعية ابنه زادت تعكرا وأصبح عنيفا مع نفسه ومع الآخرين وغير قادر على السيطرة على سلوكه العدواني.واضطر الأب المكلوم في ابنه حيا للبقاء في المنزل دون عمل لمراقبته .ودعا السلطات للتدخل العاجل لمساعدته وإيواء ابنه بالمركز التابع للدولة للعلاج من الادمان على المخدرات.هي شهادة حية تلخّص واقعا مريرا يعيشه الآباء الذين أصبحوا غير قادرين على التحكّم في سلوكيات أبنائهم .في النهاية، تظل ظاهرة “الآباء المكلومين في أبنائهم الأحياء” جرس إنذار لمجتمعنا، يسلط الضوء على هشاشة الروابط الأسرية وأهمية الدور الفعلي للأب منذ اللحظة الأولى في حياة الطفل. فغياب الحوار، والاحتضان، والمراقبة التربوية المبكرة لا يترك أثرًا سلبيًا على الأبناء فحسب، بل يثقل كاهل الآباء بالمعاناة النفسية والعجز العاطفي، ويزيد من مخاطر الانحراف والسلوكيات العدوانية عند الأطفال والمراهقين. وما يسهم في تخفيف هذه الأزمة ليس مجرد التواجد الجسدي للأب، بل تطبيق نموذج الحضانة المشتركة والتواصل الأسري اليومي للمنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط ، مع دعم الدولة والمؤسسات لتوفير بيئة سليمة وآمنة للأبناء.إن معالجة هذه الظاهرة هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع والقوانين وحدها لا تصنع جيلا متوازنا، وإهمالها يعني خسارة مستقبل جيل كامل، وحرمان آلاف الأسر من فرصة استعادة التوازن النفسي والاجتماعي. فالآباء والأبناء معًا يستحقون أن يكونوا حاضرين، مؤثرين، ومتحابين، لا ضحايا للغياب أو للطلاق أو للإهمال.* حوالي 80 في المائة من مرتكبي جرائم السرقة المجردة أو باستعمال العنف أو النشل هم من الأطفال. وفي آخر إحصاء عام 2019 بلغ عدد الأطفال الصادرة في شأنهم أحكام 8320 طفلاً.* معدل 100 ألف منقطع سنوياً عن الدراسة خلال العشرية الأخيرة، يعتبر السبب الأبرز في انتشار الجريمة بين الأطفال.* 104 محاولة انتحار و10 حالات انتحار في صفوف الأطفال سنة 2023 بسبب التفكّك الأسري والطلاق.* وفق إحصائيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء تبلغ حالات الطلاق في تونس 14 ألف حالة سنويا.* في الثلاثي الأول من السنة الجارية، تم تسجيل 33 بين حالات ومحاولات الانتحار منها 14 في صفوف فئة الشباب و10 حالات لفئة الأطفال و8 حالات لفئة الكهول في حين مثل النساء 8 حالات.