كأس العرب قطر 2025: المنتخب المصري يلتقي نظيره الأردني غدا الثلاثاء بحثا عن التأهل لربع النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6936c001dcace9.69814174_pofjknmglqihe.jpg width=100 align=left border=0>

يلتقي المنتخب المصري نظيره الأردني يوم غد /الثلاثاء/ على ملعب البيت في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة من كأس العرب قطر 2025.

وكان المنتخب الأردني قد ضمن التأهل رسميا إلى الدور المقبل، بعد أن حقق فوزه الثاني تواليا على حساب المنتخب الكويتي 3 – 1 وكان قد تجاوز المنتخب الإماراتي 2 – 1 في مستهل المشوار، ليجمع ست نقاط ضمن من خلالها أيضا صدارة المجموعة بغض النظر عن نتيجة المواجهة الأخيرة أمام المنتخب المصري غدا.

وبدوره احتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطتين تحصل عليهما من تعادلين مع الكويت والإمارات وبهدف لمثلهما في كلتيهما، فيما يحتل المنتخبان الكويتي والإماراتي اللذان يلتقيان في التوقيت ذاته غدا، المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة.





وسيكون المنتخب المصري بحاجة إلى الفوز دون سواه من أجل الوصول بالرصيد إلى النقطة الخامسة، وقطع الطريق على المنتخبين الإماراتي والكويتي، بضمان مرافقة المنتخب الأردني إلى ربع النهائي في المركز الثاني في المجموعة.



ونقطة التعادل قد تقصي المنتخب المصري، في حال فوز أحد المنتخبين الإماراتي أو الكويتي، لكنها ستكون كافية في حال تعادل المنتخبين الخليجيين، على اعتبار أن المنتخب المصري سيصل إلى النقطة الثالثة، فيما سيصل رصيد المنتخبين الإماراتي والكويتي إلى نقطتين فقط.

وسيرمي المنتخب المصري الذي يقوده المدرب الوطني حلمي طولان بكل أوراقه خصوصا الهجومية منها من أجل تحقيق الفوز وتجنب الخروج المبكر، خصوصا وأن رفاق نجم أرسنال الإنقليزي السابق والجزيرة الإماراتي الحالي محمد النني، دخلوا المنافسة كأحد المرشحين لنيل اللقب.

بالمقابل سيدخل المنتخب الأردني بدون ضغوط بعد ضمان التأهل، وبتشكيل من لاعبين بدلاء لم يشاركوا لوقت طويل في المباراتين السابقتين أمام المنتخبين الإماراتي والكويتي، وذلك وفقا لتصريح أدلى به المدرب المغربي جمال السلامي مدرب المنتخب الأردني عقب الفوز على المنتخب الكويتي وضمان بطاقة التأهل وصدارة المجموعة الثالثة.

والتقى المنتخبان تاريخيا في خمس مواجهات منها ثلاث مواجهات في كأس العرب، وانتصر المنتخب المصري في ثلاث من المواجهات الخمس مقابل فوز المنتخب الأردني في مباراة واحدة، وتعادل المنتخبان في مباراة واحدة.

وكانت آخر مواجهة جمعت المنتخبين، قد جرت في الدوحة لحساب النسخة الماضية العاشرة 2021 لحساب دور ربع النهائي وانتهت بفوز المنتخب المصري بنتيجة 3 - 1. وسيكون المنتخب المصري بحاجة إلى الفوز دون سواه من أجل الوصول بالرصيد إلى النقطة الخامسة، وقطع الطريق على المنتخبين الإماراتي والكويتي، بضمان مرافقة المنتخب الأردني إلى ربع النهائي في المركز الثاني في المجموعة.ونقطة التعادل قد تقصي المنتخب المصري، في حال فوز أحد المنتخبين الإماراتي أو الكويتي، لكنها ستكون كافية في حال تعادل المنتخبين الخليجيين، على اعتبار أن المنتخب المصري سيصل إلى النقطة الثالثة، فيما سيصل رصيد المنتخبين الإماراتي والكويتي إلى نقطتين فقط.وسيرمي المنتخب المصري الذي يقوده المدرب الوطني حلمي طولان بكل أوراقه خصوصا الهجومية منها من أجل تحقيق الفوز وتجنب الخروج المبكر، خصوصا وأن رفاق نجم أرسنال الإنقليزي السابق والجزيرة الإماراتي الحالي محمد النني، دخلوا المنافسة كأحد المرشحين لنيل اللقب.بالمقابل سيدخل المنتخب الأردني بدون ضغوط بعد ضمان التأهل، وبتشكيل من لاعبين بدلاء لم يشاركوا لوقت طويل في المباراتين السابقتين أمام المنتخبين الإماراتي والكويتي، وذلك وفقا لتصريح أدلى به المدرب المغربي جمال السلامي مدرب المنتخب الأردني عقب الفوز على المنتخب الكويتي وضمان بطاقة التأهل وصدارة المجموعة الثالثة.والتقى المنتخبان تاريخيا في خمس مواجهات منها ثلاث مواجهات في كأس العرب، وانتصر المنتخب المصري في ثلاث من المواجهات الخمس مقابل فوز المنتخب الأردني في مباراة واحدة، وتعادل المنتخبان في مباراة واحدة.وكانت آخر مواجهة جمعت المنتخبين، قد جرت في الدوحة لحساب النسخة الماضية العاشرة 2021 لحساب دور ربع النهائي وانتهت بفوز المنتخب المصري بنتيجة 3 - 1.