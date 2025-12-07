Babnet   Latest update 22:22 Tunis

فوضى وأحداث عنف في دربي الأواسط بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6935e62c9b6b21.49298484_kjpoifgenmhql.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Decembre 2025 - 21:34 قراءة: 0 د, 40 ث
      
شهدت الحديقة «ب» اليوم الأحد 7 ديسمبر حالة من الفوضى وأحداث عنف خلال مباراة دربي العاصمة بين أواسط الترجي الرياضي والنادي الإفريقي.

وتعرّض عدد من لاعبي ومسؤولي النادي الإفريقي لاعتداءات من طرف بعض اللاعبين والجماهير، ما أدّى إلى توقّف المباراة التي كانت نتيجتها تسجّل لفائدة فريق أواسط الإفريقي قبل دقائق من نهاية الوقت الرسمي.



ومن جانبها، أصدرت إدارة النادي الإفريقي بيانًا اعتبرت فيه أنّ ما جدّ خلال المباراة يرتقي إلى دائرة جرائم الحق العام، ودعت الجامعة التونسية لكرة القدم إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية الرياضيين الشبان واتخاذ القرارات الردعية اللازمة. كما أعلنت الإدارة شروعها في القيام بجميع الإجراءات القانونية لتتبّع كلّ من قام أو شارك في الاعتداءات.


