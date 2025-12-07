فوضى وأحداث عنف في دربي الأواسط بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6935e62c9b6b21.49298484_kjpoifgenmhql.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت الحديقة «ب» اليوم الأحد 7 ديسمبر حالة من الفوضى وأحداث عنف خلال مباراة دربي العاصمة بين أواسط الترجي الرياضي والنادي الإفريقي.



وتعرّض عدد من لاعبي ومسؤولي النادي الإفريقي لاعتداءات من طرف بعض اللاعبين والجماهير، ما أدّى إلى توقّف المباراة التي كانت نتيجتها تسجّل لفائدة فريق أواسط الإفريقي قبل دقائق من نهاية الوقت الرسمي.









ومن جانبها، أصدرت إدارة النادي الإفريقي بيانًا اعتبرت فيه أنّ ما جدّ خلال المباراة يرتقي إلى دائرة جرائم الحق العام، ودعت الجامعة التونسية لكرة القدم إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية الرياضيين الشبان واتخاذ القرارات الردعية اللازمة. كما أعلنت الإدارة شروعها في القيام بجميع الإجراءات القانونية لتتبّع كلّ من قام أو شارك في الاعتداءات.

