بلوغ منتخبي سوريا وفلسطين دور الثمانية لكأس العرب 2025

بلغ منتخبا سوريا وفلسطين دور الثمانية لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2025، بعد تعادلهما من دون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الختامية لدور المجموعات.



ولم يصل أحد من المنتخبين إلى مرمى الآخر على مدار شوطي اللقاء الذي جرى على استاد المدينة التعليمية في قطر، ليخرجا بالتعادل المرضي بالنسبة للطرفين.









وتصدر منتخب فلسطين ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف أمام وصيفه السوري، ليتأهلا سوية إلى دور الثمانية للبطولة.



ترتيب منتخبات المجموعة الأولى

1- فلسطين – 5 نقاط

2- سوريا – 5 نقاط

3- تونس – 4 نقاط

4- قطر – نقطة واحدة





