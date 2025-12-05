كأس العرب 2025: تعادل سلبي بين المغرب وعُمان يؤجّل الحسم للجولة الأخيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6933129fe4c484.82573064_ejihfqlonmpkg.jpg width=100 align=left border=0>

حسم التعادل السلبي مواجهة المنتخب المغربي ونظيره العُماني، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس العرب للفيفا “قطر 2025”.



ورغم الأفضلية الفنية للنخبة المغربية، إلا أنّ المباراة ازدادت تعقيدًا بعد إقصاء عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 53 إثر تدخل عنيف، ما أجبر المنتخب على استكمال اللقاء بعشرة لاعبين.









ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، فيما حصد المنتخب العُماني نقطته الأولى في البطولة. وتنتظر عُمان مباراة حاسمة في الجولة الثالثة أمام جزر القمر، بينما يخوض المغرب مواجهة قوية أمام السعودية.



وتُختتم مباريات الجولة الثانية لاحقًا بلقاء السعودية وجزر القمر.



نتائج مباريات المجموعة الثانية

الجولة الأولى – الثلاثاء 2 ديسمبر 2025

* المغرب – جزر القمر: 3-1

* عُمان – السعودية: 1-2



الجولة الثانية – الجمعة 5 ديسمبر 2025

* المغرب – عُمان: 0-0

* السعودية – جزر القمر (19:30)



الجولة الثالثة – الاثنين 8 ديسمبر 2025

* المغرب – السعودية (18:00)

* عُمان – جزر القمر (18:00)



ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة الثانية

| المنتخب | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |

| ------------- | - | - | - | - | - | -- | ---- |

| المغرب | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |

| السعودية | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |

| عُمان | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |

| جزر القمر | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |

