نبوءة بابا فانغا تعود إلى الواجهة.. وتكهنات تربطها بقرعة كأس العالم 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/658e8b894c41a8.18540368_nkmgpfiqjlheo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 04 Decembre 2025 - 10:50
      
عاد اسم العرّافة البلغارية الراحلة بابا فانغا إلى دائرة الجدل مع اقتراب موعد يربطه البعض بنبوءة منسوبة إليها حول احتمال "تواصل البشر مع حياة ذكية خارج الأرض" خلال سنة 2025. ورغم مرور نحو ثلاثة عقود على وفاتها عام 1996، لا تزال أقوالها غير الموثقة تغذّي نظريات المؤامرة وتثير اهتمام الباحثين عن الماورائيات.

وتشير أغلب المصادر إلى أن فانغا لم تترك أي تسجيلات مكتوبة، ما جعل ما يُتداول عنها يعتمد على روايات شفوية نُسبت إليها من قبل أقارب أو أتباع، بينما يرى مختصون أن جانباً كبيراً من تلك التنبؤات خضع للتأويل والمبالغة. في المقابل، يتمسّك مؤيدوها بنبوءات يعتقدون أنها تحققت، مثل هجمات 11 سبتمبر وجائحة «كوفيد-19».



"نور في السماء فوق حدث عالمي كبير"

النبوءة الأكثر تداولاً لعام 2025 تتحدث عن "نور جديد في السماء فوق حدث عالمي كبير"، وهي عبارة فضفاضة فسّرها البعض بأنها قد تشير إلى ظهور جسم طائر مجهول أو لقاء محتمل مع كائنات فضائية.

ومع اقتراب قرعة كأس العالم 2026 يوم الجمعة في العاصمة الأمريكية واشنطن — وهو حدث عالمي يُنتظر أن يتابعه مئات الملايين — ذهب بعض المهتمين بعالم النبوءات إلى الربط بين المناسبة الرياضية وبين ذلك "النور السماوي" المتداول.

متابعة جماهيرية ضخمة

توزّع القرعة المنتخبات الـ48 المشاركة على 12 مجموعة، في إطار أول نسخة موسّعة من المونديال، ويتوقع أن تصل المتابعة العالمية لها إلى ما بين 1.5 و5 مليارات مشاهد.

جسم بينجمي يعزز التكهنات

تزايد الاهتمام بالنبوءة إثر الإعلان عن مرور الجسم البينجمي الغامض 3I/ATLAS بأقرب نقطة له من الأرض يوم 19 ديسمبر. ورغم تأكيد وكالة ناسا أن الجسم مجرّد مذنب غير نشط، اعتبره البعض "مركبة فضائية محتملة" أو "إشارة أولى" لسيناريوهات فانغا.

تفسيرات علمية للظواهر الضوئية

من جانب آخر، يقدّم علماء الفلك تفسيرات طبيعية لظهور أنوار في السماء، من بينها:

* زخّات نيزكية قوية
* الشفق القطبي
* الانفجار المتكرر للنجم T Coronae Borealis على بُعد 3000 سنة ضوئية، وهو حدث فلكي قد يجعل النجم مرئياً بالعين المجرّدة لفترة وجيزة

ويرى هؤلاء الباحثون أن كل الظواهر المحتملة لها جذور علمية معروفة ولا ترتبط بأي نبوءات خارقة.


