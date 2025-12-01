البابا ليو الرابع عشر في اليوم الثاني من زيارته للبنان: نطلب السلام للبنان والمنطقة

رفع البابا ليو الرابع عشر، الاثنين، في اليوم الثاني من زيارته إلى لبنان الصلوات من أجل السلام في لبنان والمنطقة.







وفي نشاط يومه الثاني من زيارته الرسمية والشعبية إلى لبنان، زار البابا ليو الرابع عشر منطقة عنايا شمال لبنان، حيث ضريح القديس شربل العجائبي، برفقة الرئيس اللبناني جوزيف عون.ومن عنايا، رفع بابا الفاتيكان الصلوات على نية السلام في لبنان والمنطقة، وقال: "نطلب السلام للعالم ونتضرع إليه بشكل خاص من أجل لبنان وكل المشرق ونذكر بأن لا سلام من دون محادثات وحوار".وبعد زيارة ضريح مار شربل، توجه البابا ليو الرابع عشر إلى مزار سيدة لبنان في حريصا.ومن المقرر أن يتوجه بعد ذلك، إلى ساحة الشهداء وسط بيروت العاصمة، حيث سيلتقي مع وفود من مختلف الأديان.