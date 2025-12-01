Babnet   Latest update 06:58 Tunis

غاز أحادي أكسيد الكربون يواصل حصد الأرواح في الجزائر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692d30951958a3.59469476_fnjhlkgiomepq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 01 Decembre 2025 - 06:04
      
يواصل غاز أحادي أكسيد الكربون حصد أرواح الجزائريين رغم حملات التوعية المتكررة، حيث شهدت عدة ولايات حوادث اختناق مميتة خلال الأيام الأخيرة.

وفي تيبازة، توفي ثلاثة أفراد من عائلة واحدة إثر تسرب الغاز من سخان الماء داخل منزلهم، كما أصيب شخصان خلال محاولتهما

إنقاذهم. وفتحت الجهات الأمنية تحقيقا في الحادث.


وفي الجلفة، توفي شخصان داخل مستودع لتصليح الأجهزة الكهرومنزلية بسبب استنشاق الغاز المنبعث من مدفأة. كما سجلت ولاية سيدي بلعباس تسع حالات اختناق في ثلاثة حوادث متفرقة بسبب سوء استعمال وسائل التدفئة وانعدام التهوية.

وفي تيميمون، أصيب ثلاثة أفراد من أسرة واحدة بحالات اختناق بسبب تسرب غاز البوتان، بينما شهدت باتنة وفاة رجل يبلغ 49 سنة بعد العثور عليه جثة داخل منزل قيد الإنجاز إثر اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وتجمع هذه الحوادث على أن الاستهتار بقواعد السلامة وغياب التهوية هما السبب الرئيسي في وقوعها، رغم التحذيرات المتكررة من الحماية المدنية.
المصدر: الشروق الجزائرية


