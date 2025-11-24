النمسا تتخطى إيطاليا وتبلغ نهائي كأس العالم للناشئين
تغلب منتخب النمسا على نظيره الإيطالي بهدفيهن دون رد اليوم الاثنين، ليتأهل إلى نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما لكرة القدم، المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة.
وحسم منتخب النمسا بطاقة التأهل بهدفين في الشوط الثاني، أحرزهما يوهانس موسر في الدقيقتين 57 و"90+2".
وأكمل المنتخب الإيطالي الدقائق الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه بينيت بوراسيو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
شوف الأهداف|— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 24, 2025
النمسا تفوز 2-0 على إيطاليا في دور نصف النهائي لكأس العالم تحت 17 عاماً#U17WC #كأس_العالم_تحت_17_سنة #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/Enu0AZBTQJ
وينتظر منتخب النمسا في النهائي الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين البرازيل والبرتغال، التي ستقام في وقت لاحق اليوم الإثنين.
وتعد هذه البطولة هي الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخبا، وتنظم في قطر لخمس سنوات متتالية خلال الفترة بين 2025 و2029 بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
