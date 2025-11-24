Babnet   Latest update 20:06 Tunis

النمسا تتخطى إيطاليا وتبلغ نهائي كأس العالم للناشئين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6924a55a2c7138.56287011_pjnimghloekqf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 24 Novembre 2025 - 19:33 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تغلب منتخب النمسا على نظيره الإيطالي بهدفيهن دون رد اليوم الاثنين، ليتأهل إلى نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما لكرة القدم، المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحسم منتخب النمسا بطاقة التأهل بهدفين في الشوط الثاني، أحرزهما يوهانس موسر في الدقيقتين 57 و"90+2".




وأكمل المنتخب الإيطالي الدقائق الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه بينيت بوراسيو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وينتظر منتخب النمسا في النهائي الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين البرازيل والبرتغال، التي ستقام في وقت لاحق اليوم الإثنين.

وتعد هذه البطولة هي الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخبا، وتنظم في قطر لخمس سنوات متتالية خلال الفترة بين 2025 و2029 بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319115


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 24 نوفمبر 2025 | 3 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:07
14:46
12:13
07:07
05:36
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet19°
13° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-10
23°-13
15°-11
14°-10
15°-11
  • Avoirs en devises
    24727,1

  • (24/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41000 DT        1$ =2,95747 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/11)   710,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*