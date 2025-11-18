تزامنا مع زيارة بن سلمان .. ترامب يلتقي كريستيانو رونالدو في البيت الأبيض

وكالات - يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستقبال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء بعد أن طلب قائد نادي النصر السعودي عقد لقاء مباشر مع الرئيس.







ويكتسب اللقاء أهميته في توقيته إذ يأتي بعد حسم البرتغال تأهلها إلى كأس العالم 2026 وهي البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة إلى جانب كندا، والمكسيك، حيث ينتظر أن يكون رونالدو أحد أبرز النجوم المشاركين في نسختها المقبلة. وتشير تقارير أمريكية إلى وجود نقاشات أولية حول إقامة مباراة ودية بين البرتغال والمنتخب الأمريكي ضمن تحضيرات ما قبل المونديال.وتشير تقارير إلى أن البرتغال قد تخوض مباراة ودية قبل البطولة العالمية أمام منتخب الولايات المتحدة للرجال ما قد يمنح الجماهير الأمريكية فرصة لرؤية رونالدو قبل بداية المونديال.وسبق لترامب أن استقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو مرات عدة في المكتب البيضاوي.وحسب موقع "MS NOW" ونقلا عن موقعي "The Mirror US" و"موندو ديبورتيفو"، فإن رونالدو الذي يعد من أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، سينضم الآن إلى قائمة الشخصيات الكروية البارزة التي التقت بالرئيس الأمريكي.وأفادت تقارير حديثة أيضا بأن رونالدو أبدى رغبته في لقاء ترامب وقد تم الآن تثبيت الموعد رسميا من قبل البيت الأبيض.ونقل التقرير عن مصادر داخل البيت الأبيض تأكيدها أن رونالدو سيصل في اليوم نفسه الذي سيجتمع فيه ترامب مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.ولا يزال غير واضح ما إذا كان هناك رابط بين الاجتماعين خصوصا أن رونالدو يلعب حاليا في نادي النصر السعودي لكن المسؤولين لم يشيروا إلى أي صلة مباشرة بين الأجندتين.