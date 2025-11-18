Babnet   Latest update 06:55 Tunis

واشنطن: رفض حماس لقرار الأمم المتحدة دليل على تقدمنا بالمسار الصحيح

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691c0c85e6f511.12643457_lhgipeqofkmnj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 18 Novembre 2025
      
اعتبر المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة نيك والتز، أن رفض حركة حماس لقرار الأمم المتحدة بشأن غزة يعني "أننا على الطريق الصحيح".

وقال والتز إن القرار يمثل "خطوة كبيرة نحو غزة مستقرة ومزدهرة وبيئة تسمح لإسرائيل بالعيش بأمان"، مؤكدا أن القرار "ليس سوى البداية" لمسار جديد في الشرق الأوسط.



وأوضح والتز أن القرار يفوض تشكيل قوة دولية لتحقيق الاستقرار ونزع السلاح والإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية، بالتعاون مع مجلس سلام انتقالي يديره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على أن يتكامل عملها مع لجنة فلسطينية فنية تشرف على الإدارة المدنية، في حين ستتولى الشرطة الفلسطينية مهمة أمنية جديدة بعد تدريبها.

وأضاف أن الخطة تضع إطارا للانتقال السياسي والبحث عن حل دائم عبر الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

والتز شدد على أن القوات الدولية ستعمل على ضمان الأمن ونزع السلاح وحماية المدنيين وفتح ممرات المساعدات، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا بناء على معايير وتوقيتات محددة مرتبطة بعملية نزع السلاح والهدنة.

وكانت حركة "حماس" رفضت قرار مجلس الأمن الدولي حول غزة واعتبرته فرضا للوصاية الدولية على القطاع ونزعا له عن سياقه الفلسطيني.
ووصفت القرار بأنه يتجاهل معاناة غزة ويخالف حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. حماس أكدت أن مقاومة الاحتلال حق مشروع، وحذرت من أن وجود قوات دولية لنزع السلاح سيحولها لطرف في الصراع. كما دعت لفتح المعابر وضخ المساعدات الإنسانية دون تسييس.

وأقر مجلس الأمن الدولي، فجر الثلاثاء، مشروع قرار أمريكي يأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة.


