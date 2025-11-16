مصر.. القبض على فنان معروف بحوزته مخدرات في ميدان التحرير

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على الفنان شادي ألفونس وبحوزته كمية من المخدرات في ميدان التحرير وسط القاهرة.



ووفق وسائل إعلام محلية، أفادت التحريات الأولية بأن شادي الفونس كانت بحوزته كمية من مخدر الماريجوانا المخدرة، وتم التحفظ عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.



شادي الفونس، ممثل وكاتب معروف درس الفنون البصرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعمل بعد تخرجه في مجال الدعاية والإعلان، وكانت أشهر أعماله برفقه الإعلامي باسم يوسف، في برنامجه الشهير "البرنامج" كممثل وكاتب حتى توقف البرنامج.أما في السينما فقد جاءت أولى بطولاته السينمائية من خلال الفيلم ا ماراتي "من ألف إلى باء" في عام 2014، كما شارك في برنامج Saturday Night Live بالعربي.كما شارك في أفلام: فيلم الرحلة 404، ودراكو رع، والعيد عيدين وملك الحلبة، بالإضافة إلى مسلسل الوضع مستقر 2.المصدر: وسائل إعلام مصرية