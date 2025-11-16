Babnet   Latest update 11:42 Tunis

بريطانيا تنوي إجراء أكبر تغيير لسياستها المتعلقة باللاجئين في العصر الحديث

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69199a192f4ab6.78102469_eoinqpmkglfhj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 16 Novembre 2025 - 10:29 قراءة: 1 د, 7 ث
      
فرانس 24 - أعلنت بريطانيا السبت أنها ستطلق أكبر إصلاح شامل لسياستها المتعلقة بطالبي اللجوء في العصر الحديث، مستوحية ذلك من نهج الدانمارك الأكثر صرامةً في أوروبا والذي تعرض لانتقادات واسعة من جماعات حقوقية.

وتعمل حكومة حزب العمال على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، خصوصا قضية العبور غير القانوني للقوارب الصغيرة القادمة من فرنسا، في محاولة منها للحد من الشعبية المتزايدة لحزب الإصلاح البريطاني الشعبوي، الذي دفع بقضية الهجرة إلى دائرة الضوء وأجبر حزب العمال على تبني موقف أكثر صرامة.



في هذا السياق، قالت وزارة الداخلية في بيان، إنه في إطار تلك التغييرات، سيتم إلغاء الواجب القانوني لتقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والإعانات الأسبوعية.

وأضافت الوزارة، التي ترأسها شابانا محمود، أن هذه الإجراءات ستطبق على طالبي اللجوء القادرين على العمل لكنهم يختارون عدم القيام بذلك وعلى من يخالفون القانون.

كما ذكرت الداخلية البريطانية، أن الأولوية في الحصول على الدعم الممول من دافعي الضرائب ستكون لمن يساهمون في الاقتصاد والمجتمعات المحلية.

ومن المتوقع أن تقدم شابانا محمود الإثنين، مزيدا من التفاصيل حول هذه الإجراءات التي تقول وزارتها إنها تهدف إلى جعل بريطانيا أقل جاذبية للمهاجرين غير الشرعيين وتسهيل إبعادهم.

وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن الهجرة قد تخطت الاقتصاد لتصبح الشاغل الأكبر للناخبين البريطانيين.

يشلر إلى أن حوالي 109343 شخصا أودعوا طلبات لجوء في المملكة المتحدة في مارس/آذار 2025، بزيادة قدرها 17 بالمئة عن العام الماضي، وستة بالمئة فوق الذروة المسجلة عام 2002 والتي بلغت 103081 طلب لجوء.


